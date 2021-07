Igea critica que la ley de Memoria Democrática "nace muerta"

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha criticado la recién aprobada Ley de Memoria Democrática al considerar que "nace muerta" por no tener una amplia mayoría que la respalde.

"Una Ley de Memoria Democrática no debería nunca salir con una mayoría ajustada de un único bloque, pues es justo lo contrario de lo que propone esa ley en su introducción", afirmado, destacando que "si sale aprobada en estas condiciones nace muerta para su propósito principal".

En Cebreros (Ávila), donde ha apoyado crear el Centro de Recuperación de la Memoria Democrática y de la Transición en la que fue la casa natal de Adolfo Suárez, ha dicho que se debe recordar que la Transición española que hoy se cuestiona es "ni más ni menos" que el nacimiento de una nueva legitimidad que surge de la Transición.

"Es la legitimidad de todos y lo que ocurre en la Transición es que se renuncia a continuar la legitimidad de la República y eso ocurre mucho antes del 75, que creo que Santos Juliá lo escribe muy bien, además de que las Cortes franquistas renuncian a la continuidad de su legitimidad", ha añadido.

Según Igea, "de esa renuncia de todos nace una nueva legitimidad y nace el mejor período de la historia de España, sin dudarlo, con casi 50 años de prosperidad y de paz".

"Yo invitaría -ha añadido- a quienes hoy discuten las bondades de la transición a repasar la historia de nuestro país desde 1800 hasta acá, para ver si encuentran un período tan largo extenso de paz, de justicia y de mejora de las condiciones sociales y del triunfo del estado de derecho".

Y esa es la obra de, entre otras muchas personas, de un hombre que tiene aquí su casa natal, ha dicho sobre Suárez, al que ha pedido reivindicar por "los frutos de su trabajo, y de un período de paz y de prosperidad que ha vivido nuestra nación".

Para el vicepresidente de la Junta, quienes ahora cuestionan la legitimidad de la transición, lo que hacen "en realidad" es "abocar a los "peores fantasmas" que habían sido superados, a los que ha señalado como "los fantasmas del enfrentamiento, de la división y de la violencia".

"Yo les pido a todos los partidos, y en especial al nuestro, que sean catalizadores de abandonar esa dinámica", a la vez que ha deseado que el Centro de Recuperación de la Memoria Democrática y de la Transición de Cebreros sirva para que los grandes partidos discutan el contenido de la Ley de Memoria Democrática.

"Sería un buen sitio para que se vinieran aquí a discutir sobre el contenido de esa ley", ha dicho. "No podemos negar la existencia de un golpe, no podemos negar la existencia de una guerra civil entre hermanos, no podemos negar la violencia las ejecuciones extrajudiciales en uno y otro bando, no podemos negar nuestra historia, que es la peor", ha manifestado, para alabar que "la mejor historia nace aquí, en este pueblo, nace en esta casa".