No a pagar 5 millones por el párking de Virgen del Manzano

El rescate por parte del Ayuntamiento del aparcamiento de la plaza Virgen del Manzano tras el concurso de acreedores de la empresa que lo gestionaba acabará en los tribunales. El Ayuntamiento no está dispuesto a pagar los 5,1 millones que le exige el administrador concursal y ha rechazado todas las alegaciones que ha presentado al proceso de liquidación.

El área de Patrimonio sostiene, en base al documento de liquidación elaborado por un economista, que la ciudad no tendría que pagar ni un euro por recuperar el estacionamiento. La principal razón es que en el contrato de construcción y explotación firmado el 9 de mayo de 2005 entre el Ayuntamiento y la concesionaria Aparcamientos Burgos (Arranz Acinas) se establece que este «se resuelve» con la declaración de insolvencia, que es lo que ha ocurrido de modo que «no procede hablar de responsabilidad patrimonial de la administración, ni indemnización alguna por el rescate de la concesión».

Además, se recuerda que la explotación de la concesión ha derivado «de forma continuada en pérdidas», de modo que es «deficitaria» y con un valor económico actual «negativo». El administrador concursal alega que la empresa tenía unas expectativas de rendimiento que no se han cumplido por el escaso uso de la planta en rotación. La empresa no ha cubierto los costes de construcción por no agotarse la concesión de 40 años.