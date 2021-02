Es su primer poemario y decidió mandarlo por la sugerencia y el voto de confianza de un amigo. Durante el confinamiento pudo poner orden a sus poemas y buscar un hilo que los vertebrara: «Llevo escribiendo toda la vida, pero no había buscado una intencionalidad que sirviera de argumento. No estaba concebido, digamos, como un poemario. Pero al revisarlo me di cuenta de que tenía mucho más en común de lo que pensaba», señala María Paz Otero (Madrid, 1995), que en Nimiedades, el libro que ha conquistado al jurado del III Premio de Poesía Joven Tino Barriuso, reúne «las cosas pequeñas que me han ido pasando».

En los poemas María Paz Otero cuenta su vida, aunque no siempre sea fiel a la realidad, y hace de ella una historia de amor echando la vista atrás, rememorando lo pasado desde la serenidad del presente. «El amor tiene miles de formas. Y soy una romántica, aunque me resista. Así que baso mis relaciones en lo que me han aportado, me van a aportar, el miedo a que se rompa... El amor está muy presente porque las relaciones son de cualquier tipo: con los abuelos, la pareja, los amigos...».

Y en su poesía de desamor no hay rabia y desgarra sino más bien la reflexión sobre lo que ha quedado, señalando y recordando la belleza de lo cotidiano.

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes)