Mil ancianos y cuidadores se vacunarán hoy contra la covid

Los ancianos y empleados de la residencia de mayores de la Junta en el complejo de Fuentes Blancas serán los primeros en vacunarse hoy contra la enfermedad del coronavirus, la covid-19. El servicio territorial de Sanidad recibió ayer las 2.925 dosis comprometidas por el Gobierno para el arranque de la campaña de inmunización y se estima que un tercio se inyectarán hoy, entre 800 y 1.000 viales, todos en centros sociosanitarios (usuarios y empleados). El resto se suministrarán en días sucesivos -los festivos no- hasta que se agoten, pero el plan es que el próximo lunes se reciba un segundo lote y así cada semana hasta el 15 de marzo.

Las primeras vacunas llegaron a las 10.30 horas de ayer a la capital, con total secretismo. A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, ni la Junta ni la Subdelegación del Gobierno detallaron el lunes cuándo se iba a recibir el primer lote. Solo se explicó que los viales habían llegado alrededor de las 07.30 horas al aeropuerto de Vitoria y que los comprados para Burgos se entregaron antes de lo previsto en la capital; en concreto en las dependencias del servicio territorial de Sanidad de la Junta, donde se mantendrán ultracongelados hasta el día del suministro. E incluso en caso de que no se fueran a inyectar en días sucesivos, fuentes oficiales señalaron que no habría problema con la conservación. «Pueden estar ultracongeladas hasta que caduquen, pero en unos días se pondrán todas», señalaron, explicando que el calendario de vacunación no contempla descansos para los fines de semana.

Todas las vacunas que se están suministrando en España son las desarrolladas por las compañías Pfizer y BioNTech, las únicas cuya comercialización ha autorizado la Unión Europea -el organismo que las ha comprado para todos los estados miembro- hasta el momento en su territorio. En próximos días se prevé que se autorice también la distribución de la desarrollada por la compañía Moderna.

De momento, a España para este primer ciclo de inmunización se le han asignado alrededor de 350.000 dosis, de las cuales 25.230 son para Castilla y León y, en concreto, para la población más vulnerable y sensible a la infección: usuarios y trabajadores de residencias de ancianos y/o de personas con discapacidad; sanitarios en primera línea de atención de la covid; otro personal sanitario y sociosanitario; y, por último, personas con grado de grandes dependientes que no viven en centros institucionalizados. Con periodicidad semanal se suministrarán nuevos lotes hasta completar, el 15 de marzo, la primera fase de vacunación con 322.440 dosis para la Comunidad Autónoma y 48.750 para Burgos.

