Montefibre esquiva el cierre pero echará a mucha plantilla

Montefibre no cerrará de momento, pero no está claro cuánto tiempo más podrá resistir. La compañía ha llegado a una situación económica tan asfixiante que aplicará un despido masivo como último intento de mantenerse con vida. Alfonso Cirera ha anunciado ya a la plantilla la convocatoria de un ERE de extinción de contratos, pero hasta el viernes no confirmará con exactitud la cifra de afectados.

La planta tiene aproximadamente un centenar de empleados y el propietario ha dejado claro que saldrán la mayoría, porque su intención es dejar el número imprescindible para llevar a cabo el mantenimiento de la planta a la espera de que llegue un nuevo inversor interesado en poner en marcha las instalaciones. Si en los próximos meses no aparece alguien dispuesto a poner una suma importante para ejecutar la conversión a fibra de carbono, las instalaciones de Miranda están condenadas.

A finales de semana se abrirá el plazo de negociación con el comité, pero la propuesta de Montefibre es que los despedidos perciban lo que estipula la normativa en este tipo de expedientes de extinción, es decir 20 días por año con un tope de doce mensualidades. Eso sí, la empresa asume el compromiso de que todas las personas que ahora abandonen la fábrica tendrán preferencia para regresar si algún día se retoma la producción.

Con esta drástica medida, Montefibre gana tiempo para no tener que decretar la liquidación, aunque su viabilidad sigue en el aire. El propio presidente de Praedium ha admitido que son necesarios 25 millones para llevar a cabo la transformación a fibra de carbono, por lo que si en los próximos meses no aparece un socio la compañía está abocada al cierre (...).

