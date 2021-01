Igea se compromete a "compensar" el "esfuerzo" del hostelero

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha mantenido este miércoles una reunión por videoconferencia con los representantes de la hostelería de la Comunidad en la que les ha explicado el porqué de la celeridad en la decisión de cerrar el interior de los bares y restaurantes de toda Castilla y León. "Esta tercera ola tiene una pendiente deconocida, quizás más intensa que la de la primera ola, y por eso hemos tomado estas medidas con rapidez. De 150 casos nuevos el 27-28 de diciembre hemos pasado a 2.200 en apenas dos semanas. Y esa rapidez de crecimiento nos ha obligado a tomar esas medidas que vimos en noviembre que eran efectivas".

"Es urgente hacerlo", ha justificado Igea, porque "lo que está en juego son vidas humanas, y no hay nada que compense las vidas humanas que están en riesgo". Tras la reunión, el vicepresidente del Ejecutivo regional cree que los hosteleros "han comprendido bien el porqué" de la decisión, pero estos han vuelto a reiterar la necesidad de ayudas directas para salir de esta situación.

En ese sentido, Francisco Igea ha explicado que hay un plan con más de 20 millones en ayudas directas que "ya se están solicitando" y un nuevo plan con "otros 20 millones" para el sector. "Nos hemos comprometido a estar siempre

a la cabeza de las administraciones que más ayudas dedican a este sector", el que "mayor esfuerzo" está realizando para frenar el avance de esta pandemia, ha reconocido el número 2 de la Junta, que en su reunión con los representantes hosteleros de la Comunidad ha prometido "intentar compensar" el "desgaste y la pérdida económica y de empleo" que está sufriendo la hostelería a causa de la crisis sanitaria.

La situación es "muy complicada" desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, ha remarcado Igea para defender la necesidad de tomar "con tanta rapidez y contundencia" las medidas que desde la pasada medianoche ya están en vigor en toda Castilla y León y que afectan, especialmente, a la restauración, a las grandes superficies y a los gimnasios y centros deportivos. "Hay una cosa que queremos dejar clara: ellos no son los culpables, no son los responsables, todo lo contrario. Son ellos quienes más están pagando y quienes más se están esforzando. Y esta administración es consciente. Ese esfuerzo que les exigimos esperamos que nos ayude a bajar la incidencia de la tercera ola", ha deseado el vicepresidente de la Junta, que ha aclarado que la toma de decisiones se hace en base al criterio del 'semáforo covid', que evalúa el nivel de riesgo por provincias, y "lo único que hemos cambiado ha sido medir la incidencia a siete dias en lugar de a 14. No hay improvisación".