El juicio del 11-S no será hasta dentro de un año "como mínimo"

El magistrado responsable del juicio militar por los atentados del 11 de septiembre de 2001, que se desarrollará en el centro penitenciario de Guantánamo, ha aclarado que "como mínimo" no será hasta dentro de un año cuando los cinco acusados se sienten en el banquillo, entre ellos el supuesto cerebro de los ataques, Jalid Sheij Mohamed.

El magistrado Matthew N. McCall, que asumió el caso en agosto, coordina estos días unas vistas preliminares que ya llegan con más de un año y medio de retraso por la paralización de las actividades decretadas a raíz de la pandemia de COVID-19.

Los abogados de dos de los acusados han reclamado la paralización temporal del proceso tras poner en cuestión la capacidad de McCall para asumirlo, esgrimiendo que no se había leído al detalle toda la documentación, entre la que figura transcripciones de conversaciones repartidas en más de 33.000 páginas, y que no tenía experiencia en casos susceptibles de concluir con una condena a muerte.

Sin embargo, el coronel McCall ha respondido apelando al tiempo que queda por delante, tanto para revisar todos los documentos como para formarse en este tipo de casos. "Como mínimo", ha explicado, el juicio no se celebrará hasta pasado un año, a lo que ha añadido también que no está obligado a seguir ningún calendario específico, según The New York Times.

Con McCall, ya son cuatro los jueces que han presidido este tribunal. Si se ciñe a lo dicho este lunes, Estados Unidos celebrará el vigésimo primer aniversario de los atentados del 11-S sin haber siquiera iniciado el juicio por conspiración contra Mohamed y contra otras personas que supuestamente también colaboraron en el secuestro de los cuatro aviones que se estrellaron.