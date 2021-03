La Roja se prepara para el debut ante Grecia

Ultimando detalles ante el inminente debut de la selección españa mañana ante el combinado griego. Sergio Ramos y José Luis Gayá se sumaron a la dinámica de grupo en el segundo entrenamiento de la Roja en La Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid), en una sesión que contó nuevamente con la ausencia de Gerard Moreno para someterse a las pruebas médicas que dictaminaron que no sufre lesión muscular y seguirá en la concentración.

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ya pudo contar con su capitán Sergio Ramos y José Luis Gayá, que se ausentaron el lunes para completar trabajo de recuperación en el gimnasio.

Ramos, con una sujeción en la rodilla operada, y Gayá en perfecto estado, trabajaron al mismo ritmo que el resto de internacionales para preparar el primer duelo de los tres partidos de la fase de clasificación al Mundial 2022, el que disputa mañana ante el combinado heleno. Sigue al margen Gerard Moreno, quien se sometió a una resonancia magnética, que desveló que las molestias que padece se deben a una contractura en los isquiotibiales y que espera que no le impida jugar alguno de los tres partidos que encara España en semana y media. De esta manera, el delantero del Villarreal «se mantiene en la concentración» con un tratamiento personalizado de fisioterapia «y se valorara actividad según su evolución» para ver si disputa el encuentro ante Georgia o Kosovo.

Pedri está a punto

Los jugadores recién llegados Pedri, Pedro Porro y Bryan Gil siguen absorbiendo las ideas de Luis Enrique como técnico y adaptándose a la absoluta, mientras que el portero Robert Sánchez trabajó junto a David de Gea y Unai Simón en una parte del entrenamiento el trabajo específico, incidiendo en el juego con los pies en inicio de jugada.

Pedri está viviendo con 18 años el sueño de cualquier futbolista español, alcanzar la selección española y estar a las puertas de su debut. «Ojalá sucedan todos los sueños, para ello tengo que trabajar día a día para que vengan», señaló.

«Desde el primer momento me han tratado muy bien, haciéndome sentir cómodo desde que llegué. Quiero disfrutar de un sueño para cualquier niño del mundo, dispuesto para aprender. Conocer a Jordi (Alba) y ‘Busi’ (Busquets), más compañeros de la sub’21, me ha ayudado a estar tranquilo. El resto que he conocido me han parecido unas personas magníficas», agradeció tras la buena acogida.

Es la primera toma de contacto que tiene Pedri con un nuevo entrenador como Luis Enrique y admitió que intenta aprender para darle en el campo lo que le pide. «Cada entrenador tiene automatismos diferentes. Cuando el balón está en una banda el otro interior cierra y hay que aprenderlo para ayudar al equipo lo máximo posible.Me encanta el estilo de juego que le gusta y espero aprender mucho de él», confesó, deseoso de debutar mañana.

.«Creo que la conexión que tengo con Leo la puedo tener con muchos jugadores. Somos muchos con mucha calidad y que nos gusta asociarnos», aseguró el joven jugador canario.