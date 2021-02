La acusación insiste en que «fue violación, sin atenuantes»

Está a punto de cumplirse un año de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitiese su sentencia en el caso Arandina por la que redujo de 38 a cuatro años de prisión en el caso de Carlos Cuadrado ‘Lucho’ y a tres en el de Víctor Rodríguez ‘Viti’, al calificar el delito como abuso sexual en vez de como agresión sexual, mientras que estimó íntegro el recurso de Raúl Calvo, absolviéndole esgrimiendo los atenuante de cercanía de edad y proximidad en el grado de madurez con la víctima. Las partes, tanto acusaciones como defensas, siguen a la espera de que el Tribunal Supremo señale una fecha para el fallo de los recursos presentados por unos y otros, los primeros pidiendo que las penas se fijen como dictó la sentencia de la Audiencia Provincial y los segundos insistiendo en la absolución no solo de Raúl Calvo sino también de Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez.

El Ministerio Fiscal fue el primero en presentar su recurso, a mediados del año pasado. En el caso del menor de los acusados, Raúl Calvo, la Fiscalía no recurrió su absolución aceptando los atenuantes de cercanía de edad y proximidad en el grado de madurez con la víctima. Para los otros dos acusados, la Fiscalía regional esgrimió como uno de los argumentos que la sentencia dictada por el TSJCyL «no se ajusta a derecho en lo que respecta a las condenas impuestas a los acusados» Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez y añade que se entiende que «hubo una aplicación indebida de la atenuante analógica de la cercanía de edad y la proximidad en el grado de desarrollo o madurez con la víctima» y «se estima que no procedía apreciar dicha atenuante como muy cualificada, ni la rebaja de la pena en dos grados». Con estos argumentos, se pide que las penas de prisión sean de 10 años para cada uno.

En el caso de las acusaciones particular y popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, hicieron sus respectivos recursos de una manera conjunta y en la misma línea, con algunos matices. Así lo explica el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, que es el único que está desde el principio en todo este proceso. «Nosotros lo que decimos es que la sentencia que está bien es la de la Audiencia Provincial de Burgos, para los tres, sin atenuantes ni eximentes», resume el letrado de la Asociación Clara Campoamor su recurso.

Sobre los argumentos a los que alude para pedir las penas impuestas por la Audiencia Provincial, Calvo destaca que «está claro que la víctima fue intimidada, que estén tres chicos fuertes, grandes, con una niña de 15 años hace que se vea totalmente bloqueada, intimidada y no puede oponerse a los actos que la realizan y, consecuencia de ello es que estamos ante un supuesto de violación, no de abusos sexuales». «Hubo una violación y, además, era menor de 16 años», insiste Luis Antonio Calvo.

Las defensas. Los abogados que defienden a los tres encausados se aferran en sus recursos a la línea argumental que mantienen desde el inicio de su actuación en este caso. «Nosotros nos basamos continuamente en que ahí no ha pasado nada, que existe una prueba que no se refiere a ella que es del día anterior y que la única prueba que hay, encima no ha sido valorada, que es el cuarto jugador, tampoco le hicieron ni caso en segunda instancia, es el chico más ignorado de toda Europa y es un testigo presencial que es único en un caso así», recalca la abogada defensora Olga Navarro, por lo que piden la absolución de todos los acusados, no solo la de Raúl Calvo.

Al igual que las acusaciones trabajaron sus recursos de manera complementaria, las defensas hicieron lo propio. «La defensa de Carlos también recurre en el mismo sentido, nos hemos complementado, hablamos todos de los mismo: de la falta de credibilidad, de la falta de pruebas,...», enumera Navarro, que no entiende porqué la inmadurez sirve como argumento para absolver a Raúl Calvo pero no para los otros dos. «Dicen que son inmaduros pero no tanto como la menor, ¿dónde está el límite de la madurez?», se pregunta.