El disco de Anuel AA y Ozuna alcanza el 'número 1' en España

Los dioses, la conjunción de dos de las figuras musicales más poderosas del urbano latino y el streaming como son los puertorriqueños Anuel AA y Ozuna, ha surtido efecto y ha debutado en el número 1 en la lista de los discos de mayor éxito en España de la última semana.

La lista elaborada por Promusicae con las ventas y reproducciones del 22 al 28 de enero concede el segundo puesto al 11 razones de Aitana, que cede la primera plaza tras dos semanas en esa posición, pero consigue a cambio la acreditación de disco de oro.

La entrada de Anuel AA y Ozuna (quien también tiene en el número 5 su anterior trabajo, ENOC) empuja hacia abajo a la mayor parte del top 10, con la excepción de Future Nostalgia de Dua Lipa, que pasa del séptimo al sexto lugar, y de la reedición de El espíritu del vino, el disco de Héroes del Silencio de 1993, que en esta reencarnación se estrena en el número 9.

El resto de la tabla de honor queda de la siguiente manera: El último tour del mundo de Bad Bunny (3º), Afrodisiaco de Rauw Alejandro (4º), Vértigo de Pablo Alborán (7º), YHLQMDLG de Bad Bunny (8º) y Aviónica de Antonio Orozco (10º).

Más allá de esas posiciones de privilegio, donde resiste en el número 11 Emmanuel, el disco previo de Anuel AA, cabe destacar otro debut protagonizado por otra reedición de Héroes del Silencio, el directo Live In Germany en el puesto 15.

El ánimo coleccionista ha llevado precisamente a esos dos citados discos de la exformación de Enrique Bunbury a los primeros puestos de la lista de vinilos. Así, El espíritu del vino es número 1 y Live in Germany, el 2, por delante de Post Human: Survival Horror de Bring Me The Horizon, que aparece en el 3.

Les siguen El mal querer de Rosalía (4º), Future Nostalgia de Dua Lipa (5º), Power Up de AC/DC (5º), Nuclear de Leiva (7º), Abbey Road 50 aniversario de The Beatles (8º), KG de King Gizzard (9º) y El árbol y el bosque de Rozalén (10º).

No hay movimientos en la cabecera dorada de la lista de los sencillos de mayor éxito, donde se mantienen igual Bandido de Myke Towers y Juhn, por delante de Dakiti de Bad Bunnny y Jhay Cortez y Tú me dejaste de querer de C. Tangana.

Se estrenan con buena acogida la nueva versión de Zorra de Bad Gyal con Rauw Alejandro en la quinta posición, una por detrás de La noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía, y también Antes, el tema más potente del disco conjunto de Anuel AA y Ozuna, directo al seis.