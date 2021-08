PSOE y Podemos denuncian que no haya comisión de residencias

La oposición de PSOE y Podemos calificó hoy de “lamentable y bochornoso” que no se haya creado aun la comisión de investigación de residencias por “las excusas” de los socios de PP y Ciudadanos, que abogan por esperar al 15 de septiembre para facilitar los nombres una vez que ésta se amplíe, como han pedido, a la gestión del Gobierno central como mando único.

En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces que ha fijado el calendario para este periodo de sesiones, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), explicó que ha pedido al presidente de las Cortes que exija a PP y Cs que comuniquen los nombres de ambos grupos para la constitución de la comisión.

“Es lamentable que no se haya constituido por la falta de voluntad de ambos grupos, en un ejercicio de filibusterismo”, criticó Fernández, que insistió en “el ejercicio torticero” de ambos para dilatar que se conozca lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.

En la misma línea, la socialista Patricia Gómez recordó que a finales de junio el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, pidió a los grupos que facilitarán los nombres para su constitución formal, lo que hizo la oposición, no así PP y Cs que quieren esperar a que se agote el plazo para la ampliación de la comisión, como han pedido.

Patricia Gómez y Pablo Fernández calificaron de “excusas bochornosas” la argumentación de PP y Cs, mientras que el popular Miguel Ángel García Nieto y el naranja David Castaño remarcaron que es “de sentido común” esperar esperar a que ningún grupo se oponga y la comisión de residencias investigue la gestión de la Junta y la del Gobierno.

La parlamentaria socialista manifestó que su grupo no se va a oponer a la comisión de investigación ampliada que han solicitado los socios en la Junta y pidió a ambos que “dejen de mentir” y de poner “excusas”. Pablo Fernández indicó que por principio no se niegan a ninguna comisión de investigación pero añadió que lo tienen que valorar porque no quieren que “se desvirtue” el objeto de la misma.

La solicitud de una comisión de investigación sobre la gestión en las residencias por parte de la Junta se registró con la firma de todos los partidos de la oposición, excepto Vox, que, no obstante la apoyó. Nadie se opuso, ya que PP y Cs no tienen mayoría y salió adelante, pero falta su constitución oficial.

Poco después, PP y Cs presentaron una propuesta para extender la investigación a la gestión del Gobierno central, que tuvo el mando único en la primera ola de la pandemia. Esta solicitud está en plazo hasta el 15 de septiembre para que algún grupo comunique si se opone o no.

“La comisión se va a constituir en septiembre”, sentenció Castaño, que insistió en que antes no podían dar los nombres “sin tener claro cómo va a ser, es de sentido común”. “El 15 de septiembre es momento oportuno”, apostilló el popular García Nieto.