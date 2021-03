"Jane Austen no ha pasado de moda"

Han pasado más de dos siglos desde la muerte de la escritora británica Jane Austen, pero sus novelas, todas llevadas al cine, siguen estando de moda. El escritor Miguel Ángel Jordán hizo su tesis doctoral sobre su figura y obra literaria y es, actualmente, uno de los estudiosos que más la conocen. No es casualidad que sea vicepresidente de Jane Austen Society en España. En su libro Jane. Una vida novelada, publicado por Ciudadela, realiza un acercamiento a la personalidad de esta escritora excepcional.



Para escribir este libro investigó durante años sobre la figura de Jane Austen. ¿Qué cree que ha sacado a la luz que se desconocía?

Quizás el aspecto que más se olvida es que Jane Austen era una gran escritora y se la valora poco en este aspecto porque, debido a las múltiples adaptaciones al cine de sus obras, se la muestra como si se tratara de un personaje de farándula. Ella invirtió mucho tiempo en leer, en formarse, y eso se nota en que es una fantástica creadora de historias y gestadora de diálogos.

Y el otro aspecto es como persona. Tiene una vida muy rica que plasma en sus novelas donde defiende valores como, por ejemplo, el matrimonio por amor.

¿Ha reflejado correctamente el cine la figura de Jane Austen, hablo, por ejemplo, de la película de Julian Jarrold, de 2007, La joven Jane Austen?

Es un intento loable de acercarse a la figura de Jane y Anne Hathaway lo interpretaba muy bien porque reflejaba su ingenio, pero se queda en lo anecdótico. Se muestra el lado más humano y romántico de Jane. Nadie hasta el momento ha contado su vida en profundidad en una película, y yo creo que merecería la pena.

En su libro describe a una joven que se benefició de tener una familia que siempre le apoyó en sus inquietudes literarias. Supongo que no era habitual en su época.

No era habitual y realmente en la vida de Austen parece que confluyan los astros. Primero, porque era una chica con un talento literario excepcional, pero también porque nace dentro de un entorno que le favorece porque, quizás, si su padre no le hubiera dejado leer tanto, si la familia no la hubiera apoyado en su vocación como escritora, no hubiera podido prosperar.

¿Cuál es la razón de que su obra haya sido repetidamente llevada al cine o a la televisión?

Creo que se debe a que cuando ella escribe no se ancla a un período histórico, como ocurre con Charles Dickens. Porque Jane acerca mucho el foco y se centra en las personas, en las relaciones personales, en los sentimientos, y eso es más sencillo que entienda el lector o espectador del siglo XXI, aunque hayan pasado dos siglos desde que escribió sus novelas. Además, el mundo que muestra está lleno de elegancia, de respeto, esa paciencia con los demás, son unos valores que echamos de menos. Vivimos en unos tiempos de fast food donde las relaciones amorosas se saltan los pasos y añoramos ese mundo. Cuando lees sus novelas encuentras una armonía, que te lleva a pensar que aquí no puede pasar nada malo.

¿La protagonista de Orgullo y prejuicio, Elisabeth Bennet, conocida como Lizzy, era realmente el alter ego de Jane Austen?

Sí que puede coincidir ese personaje con la propia Jane Austen porque tiene ese carácter fuerte, ingenioso, pero, a la vez, no sé si era un reflejo de cómo era Jane o cómo le hubiera gustado ser. Quizás de joven se parecía mucho a Elisabet, pero en la madurez tiene más semejanzas con Anne Elliot, de su última novela, Persuasión.