La campaña de asfaltado se inicia en el Castillo

Mantener en perfecto estado los miles de viales con los que cuenta la ciudad no es fácil, máxime cuando el año pasado no hubo campaña de asfaltado como consecuencia de la pandemia. Las esperanzas de mejorar el estado de las vías públicas están puestas en la de este año, que ha arrancado hace unos días en los viales que llevan al parque del Castillo debido a que este entorno forma parte de los recorridos de las vueltas ciclistas a Burgos y España y era urgente su arreglo. El resto de las zonas que se incluirán en la lista esta todavía por definir desde el área de Vías Públicas.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa Padecasa Obras y Servicios y para este año hay un presupuesto de 640.000 euros, según se establece en el contrato que fue adjudicado por un importe de 1.257.000 euros y un plazo de tres años. En el caso del Castillo el tiempo se echaba encima por la proximidad de los eventos deportivos reseñados y no había duda alguna. También se han hecho pequeñas labores en el aparcamiento del Burgos Promesas en Castañares por el elevado tránsito que soporta y en la calle Padre Arregui, en el polígono Burgos Este, donde se estaban acometiendo obras. A ello se suma el reasfaltado de parte de la calle San Pedro y San Felices por la grieta que produjo la intensa tormenta que cayó sobre la capital el pasado 28 de mayo.

Queda por concretar el resto de actuaciones y no hay tiempo que perder. Existe un listado de actuaciones prioritarias en el que todavía no se ha alcanzado un acuerdo, dado que el presupuesto es cerrado, las necesidades son mucha y el coste de cada una depende de los metros cuadrados en los que actuar. De hecho, había señaladas una docena de zonas en las que actuar pero, al parecer, se habrían producido algunas discrepancias técnicas en torno a las mismas y todavía no se han concretado. Detrás de ellas podría estar la relación irreconciliable del actual concejal del áreaJulio Rodríguez-Vigil con algunos funcionarios de Vías Públicas (ver DBde 26 de junio). Si finalmente el alcalde quita esta responsabilidad al edil de Ciudadanos podría ser el próximo responsable el que finalmente decida las actuaciones a llevar a cabo.

Tradicionalmente, el asfaltado se realiza a comienzos de verano al necesitar temperaturas superiores a 4 grados y que no llueva.Además, en julio y agosto hay menos movimiento de tráfico rodado debido a las vacaciones y se causan menos afecciones al mismo.

Todos los grupos municipales están de acuerdo en la necesidad de asfaltar la plaza del Rey por donde pasan a diario miles de vehículos y que se encuentra llena de socavones, así como el Camino Casa la Vega (desde Condesa Mencía a Islas Baleares). También necesitan actuaciones el paseo de la Isla, entre la plaza de Castilla y la calle Villalón, la calle Lepanto (barriada Militar), los carriles central y derecho de la avenida de la Paz (tramo entre la calle Guardia Civil hasta plaza de España), la avenida del Monasterio de las Huelgas (desde la calle Reina Leonor a la avenida de Palencia), la calle Francisco Sarmiento, la calle Madrid (desde Aranda de Duero a Progreso), la calle Labradores (La Ventilla), la glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente o en los polígonos industriales.