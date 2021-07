Un documento obsoleto, inútil y desfasado

El Plan de Emergencias Municipal de Burgos (Pembur), el documento más importante que posee la ciudad en materia de seguridad, acumula ya 11 años sin actualizarse. Pese a que el equipo de Gobierno expresó en febrero de 2020 su intención de renovarlo y reconoció un «desfase» más que evidente del mismo, la irrupción de la pandemia paralizó esta declaración de intenciones que ahora se retoma.

Fuentes del Ejecutivo municipal no ocultan su preocupación por un documento en el que se advierte la desactualización de los riesgos, con el que se constata que no se ha cumplido con la realización de grandes simulacros para que los diferentes servicios de emergencia puedan entrenar su coordinación y que no se ha renovado pese a que en el propio Pembur (fechado en octubre de 2009) el Ayuntamiento se autoimpone hacerlo anualmente.

El documento, que puede ser consultado en la página web del Ayuntamiento, evidencia su desfase al recoger, por citar algunos de los ejemplos más llamativo, que los depósitos de CLH, donde se almacenan miles de metros cúbicos de combustible, se encuentran en la zona de Parralillos.

Hace ya años, y no pocos, que están ubicados en el barrio de Cortes. No se trata de una instalación cualquiera sino de un espacio especialmente sensible ya que, según se recoge en el documento, «un incidente» en es lugar «podría producir lesiones y muertes en un elevado número de personas y daños extensos en los bienes y en el medio ambiente». Eso en su ubicación anterior porque sobre la actual no se dice nada. Afortunadamente los servicios de emergencia saben de sobra dónde se encuentran estos depósitos, pero no precisamente por la información que facilita el Pembur (...).

