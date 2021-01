La UCI se ampliará si sigue la demanda de otras provincias

La UCI del HUBU volverá a ocupar espacio de otros servicios para ampliar su capacidad actual (50 puestos) si la demanda de camas para críticos desde otras provincias de Castilla y León se mantiene como ahora. La tercera oleada ha explotado con tal fuerza en las otras ocho provincias de la Comunidad -Burgos es la excepción-, que los traslados de personas con complicaciones de la enfermedad del coronavirus muy severas son constantes.

En la UCI de Burgos, de hecho, ayer ya había seis pacientes críticos derivados desde Palencia (2) y Segovia (4), lo cual eleva a 33 el número de camas ocupadas por la covid-19. Y teniendo en cuenta que había otra decena de personas por patología diversa, la ocupación de la unidad de críticos en el HUBU era ya del 86%: 43 camas sobre un total de 50 habilitadas para esta tercera oleada. Con un ritmo de cuatro ingresos diarios, como ayer, se puede llegar enseguida al máximo.

La web oficial que la Junta dedica al coronavirus sigue indicando que en Islas Baleares hay 89 camas para críticos en este momento, a pesar de las reiteradas quejas al respecto desde Burgos. El motivo de la divergencia con la realidad es que el Ejecutivo regional incluye en la dotación de cuidados intensivos ‘oficial’ para la provincia camas de Neonatos, UCI pediátrica y de Anestesiología que no se están utilizando para la atención de la covid-19. De hecho, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó el pasado lunes en rueda de prensa que, en Burgos, se podría ampliar hasta 69 camas como mucho. No hubo 89 puestos para críticos ni en la primera oleada, cuando el impacto de la infección fue tan abrupto que la UCI llegó a extenderse hasta en los quirófanos y se crearon 85 camas funcionantes que, en todo caso, no llegaron a usarse de forma simultánea.

La segunda oleada se cebó especialmente con el municipio de Burgos, que llegó a tener la incidencia más alta de España, con más de 1.800 nuevos positivos por cada 100.000 personas en 14 días (ahora ampliamente rebasado en Palencia y Segovia, que superan los 2.000 casos). Y entonces, con semejantes tasas de contagios, se habilitaron hasta 63 puestos para críticos. Para ello, además de espacios de Anestesiología, se utilizaron camas del Hospital de Día Quirúrgico. Se llegó a tener a 44 críticos por la enfermedad del coronavirus de forma simultánea, frente a los 55 que hubo en la primera oleada a la vez.

Ahora, la intención de la dirección del complejo asistencial burgalés era aguantar con 50 puestos todo lo posible, para no interferir en la actividad corriente del hospital; sobre todo, en la programación de los quirófanos, que ya tuvieron que cancelar y/o aplazar muchas cirugías en noviembre.

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este jueves)