La Policía Local tramita 65 denuncias a terrazas en 6 meses

El trabajo de inspección de la Policía Local sobre el cumplimiento de la normativa en materia de terrazas se ha complicado con la pandemia. Si antes de la crisis sanitaria la labor de vigilancia se limitaba a comprobar que se había pagado la tasa y a verificar que el número de veladores no excedía del autorizado, en el contexto actual se han introducido otras variables como el límite de clientes por mesa, la prohibición de fumar o la irrupción de cerramientos y de terrazas en lugares de la calzada donde antes estacionaban los vehículos.

Entre el 1 de enero y el 10 de julio, la Policía Local ha levantado 65 actas de denuncia. De todas ellas, 31, casi la mitad del total, se corresponden con los cerramientos o estructuras que el Ayuntamiento, como medida excepcional y para echar una mano al sector de la hostelería, permitió instalar desde finales del año pasado.

En estos casos está por ver si estos «informe-denuncia» terminan en una sanción firme ya que lo que se está haciendo es remitir estos casos desde la Policía Local a la Concejalía de Licencias, que, a su vez, envía «a los establecimientos requerimientos para su corrección y regularización» de las terrazas «con un plazo» determinado para solventar las aparentes irregularidades.

La siguiente circunstancia que más denuncias está generando tiene que ver con aspectos relacionados con las nuevas restricciones que ha impuesto la pandemia. Es decir, con la prohibición de fumar en las terrazas, por los límites de clientes en una misma mesa... En este apartado se contabilizan 19 actas de infracción.

En cuanto a las clásicas sanciones por colocar más mesas de las permitidas, el número de denuncias se limita a solo 10. Cabe recordar aquí que el Ayuntamiento quiso ser más flexible y, ante la prohibición durante muchos meses de consumir en el interior de los locales, decidió que los negocios ocuparan más espacio de la vía pública para, de esta manera, sortear también los límites que imponía la exigencia de que hubiera más distancia entre veladores.

Aparcamientos. Ante la imposibilidad de algunos negocios de colocar una terraza por la estrechez de la acera frente a su negocio, el Ayuntamiento permitió a algunos locales ocupar plazas de aparcamiento junto a la calzada con su debido cerramiento. En el primer semestre del año la Policía Local ha recibido 21 requerimientos de ciudadanos, en los que en 10 ocasiones se ha verificado que los hosteleros no incumplían su autorización, otros 9 casos en los que se ha realizado un apercibimiento que no ha ido más allá al «subsanarse in situ» el problema y se han dado 3 situaciones en las que el negocio carecía de la documentación.