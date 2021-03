Isabel de Osorio reina en El Prado

No pudo ser reina, y eso que Felipe II la amó como a ninguna otra mujer en su vida. Pero el monarca más dominante de su tiempo no tuvo el poder suficiente para ser fiel al dictado de su corazón: en cuestiones de amor, mandaban las alianzas, la paz, la ampliación territorial del imperio. Pero ha querido el destino que Isabel de Osorio , aquella burgalesa culta y bella que conquistó al todopoderoso rey de las Españas, tenga estos días su trono en el Museo del Prado, donde se exhiben por primera vez, juntos, dos cuadros mitológicos de Tiziano created a instancias del monarca en los que el rostro de las diosas retratadas no es otro que el de Isabel de Osorio, que pasó a la historia con el infame sobrenombre de 'la puta del rey'. Así, la exposición 'Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez', que se exhibe en el edificio Jerónimos desde el pasado lunes y hasta el 4 de julio, constituye no sólo una ocasión irrepetible para contemplar una de las mejores selecciones de la pintura mitológica que se hizo en Europa en los siglos XVI y XVII, sino que es la primera vez que podrán verse juntas las pinturas mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II entre 1553 y 1562, las famosas ' Poesías 'del genio veneciano; obras que se encuentran entre las más importantes de su producción no solo por su calidad artística, sino también por el modo en que el artista abordó en ellas el relato pictórico de historias literarias.

La historia de amor entre Isabel de Osorio y Felipe II es eterna. Dio igual que el monarca se casara con María Manuela de Portugal: hacía tiempo que su corazón pertenecía a aquella dama de compañía de su madre con la que había mantenido una intensísima y siempre clandestina relación sexual y sentimental. Existen numerosas alusiones al romance vivido entre ambos; desde Juan de Zúñiga o Ruy Gómez de Silva, hasta Manuel Fernández Álvarez o Geoffrey Parker, han puesto de manifiesto el vínculo de unión que existió entre la dama de la emperatriz Isabely el entonces joven príncipe Felipe. La relación entre ambos comenzó, según estos autores, cuando Felipe era todavía un adolescente. Cuando la casa de las infantas se trasladó a Toro, eran frecuentes las visitas del príncipe y en consecuencia las habladurías de los personajes de la Corte al respecto, explican las historiadoras Beatriz Santiago Belmonte y Tamara Velasco García. Cuando la mujer de Felipe murió, el futuro rey Felipe buscó y halló consuelo en los brazos de la burgalesa, con quien no sólo sofocaba su ardor sexual: siempre encontró en ella amor verdadero. Y comprensión. Junto a la Osorio vivió los más felices años de su vida. Conocida como la dama de Saldañuela, era hija de Pedro de Cartagena, regidor de Burgos y señor de Olmillos, y de María de Rojas y Osorio, cuya familia estaba secularmente vinculada a importantes cargos eclesiásticos en la ciudad castellana.

Con altibajos, ideas y venidas, el romance se prolongó durante al menos quince años. Y la presencia de Isabel de Osorio en la vida del monarca fue fundamental, mucho más de lo que dan a entender algunas de las más importantes biografías del rey. No así la de Guillermo de Orange, uno de los primeros autores que contribuyeron a la difusión de la Leyenda Negra: en su obra 'Apoligie' dedicó un amplio espacio a relatar la relación del príncipe con Isabel de Osorio, llegando a afirmar que formalizaron legalmente su relación, hecho que hubiera significado que sus tres últimos matrimonios fuesen nulos. Sea como fuere, de aquella pasión por la dama burgalesa habla a las claras el hecho de que el monarca encargó a Tiziano, el gran pintor italiano del momento, con quien le unía una estrecha amistad, una serie de obras de inspiración mitológica y elocuente erotismo con una condición: que las diosas que fuesen representadas en el lienzo fuesen para él de lo más reconocibles, esto es, que fuesen retratos veraces de su amada Isabel de Osorio.

Los historiadores del arte no tienen ninguna duda sobre a quién pertenecen el rostro y el cuerpo de las diosas de dos de los cuadros de la serie pintada por Tiziano. Uno es 'Venus y Adonis', donde también es evidente que el eternamente joven dios retratado es el mismísimo Felipe II; el otro es 'Dánae recibiendo la lluvia de oro'. En ambos cuadros está representada su amada, que además lo hace de la manera más sugerente y sensual. Como el monarca español no quería separarse por nada del mundo de su amada, se llevó consigo el cuadro de 'Venus y Adonis' a uno de sus viajes más importantes: el que realizó a Inglaterra para conocer a la que será su segunda esposa, María Tudor, con quien se terminaría desposando en 1554.

Los historiadores coinciden en afirmar que de aquella relación nacieron dos hijos, Bernardino y Pedro, si bien jamás fueron reconocidos como bastardos. Tras poner fin a la relación, Isabel de Osorio se instaló en Saldañuela, en el palacio que el propio monarca financió (merced a la concesión de un juro de heredad de dos millones de maravedís) y que fue construido con el mismo estilo que El Escorial , hecho con piedra de Hontoria. Hoy sigue siendo uno de los mejores ejemplos arquitectónicos civiles de estilo renacentista que quedan en Burgos. Aquella hacienda levantó las envidias y el encono de los vecinos, que, sabedores de la relación que su propietaria había mantenido con el monarco, lo bautizaron cruelmente: todavía hoy se le conoce como el Palacio de la Puta del Rey.Isabel de Osorio nunca llegó a casarse y nombró como heredero a Pedro de Osorio , quien en adelante recibiría un trato de favor por parte de Felipe II. La Osorio fundó también el Convento de las Trinitarias de Sarracín, donde fue enterrada a su muerte, acaecida en 1589.

Una reunión histórica. Tal y como informa el Museo del Prado, esta es la primera ocasión en la que estas obras se pueden ver juntas gracias a la colaboración excepcional entre el Museo Nacional del Prado, que conserva 'Venus y Adonis' (1554), la National Gallery de Londres y las National Galleries of Scotland que conservan, de forma compartida, 'Diana y Acteón' y 'Diana y Calisto' (1556-59), y el Isabella Stewart Gardner Museum que conserva 'El rapto de Europa' (1559-62) . A estas cuatro obras se nen la 'Dánae' de la Wellington Collection, que fue identificada recientemente como la primera de la serie, y el 'Perseo y Andrómeda' de la Wallace Collection completando así la serie que el propio Tiziano denominó 'Poesías'.