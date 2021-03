El Papa defiende la emigración como un derecho del ser humano

Tras tres intensos días de visita apostólica a Irak, donde conoció de primera mano la realidad del país y estuvo en contacto con la pequeña comunidad cristiana que queda después de 20 años de guerra, el Papa Francisco aseguró ayer durante el vuelo de regreso a Roma que «el mundo aún no ha tomado conciencia de que emigrar es un derecho humano» y que a muchos de sus habitantes no les queda otra opción que emigrar.

«Mientras volvía en automóvil de Qaraqosh a Erbil vi tanta gente joven. ¿Cuál es el futuro de esta gente joven?. ¿A dónde irá? Tantos tendrán que dejar el país», afirmó Francisco.

El Pontífice explicó que la inmigración «es un derecho doble, el de no emigrar, y el de poder emigrar. Esta gente no tiene las dos opciones, porque no pueden no emigrar, y tampoco pueden emigrar porque el mundo aun no ha tomado conciencia de que la inmigración es un derecho humano».

Recordó que, tras la misa en Erbil, con la que cerró su visita a Mesopotamia, encontró al padre de Alan Kurdi, el niño sirio-kurdo de tres años que murió ahogado en las playas de Turquía: «Alan Kurdi es un símbolo. Un símbolo que va mas allá de un niño que murió migrando. Es el símbolo de personas que no pueden sobrevivir, es un símbolo de humanidad».

«Se necesitan medidas urgentes para que la gente tenga trabajo en sus países para que no necesite emigrar», aseveró antes de añadir que no solo se trata de llegar a las playas, sino también de poderles «acoger, acompañar e integrar».

Respecto a su encuentro con el líder chií Ali al Sistani, Bergoglio afirmó que aunque a veces se le techa de estar «a un paso de la herejía», «son riesgos que se toman. No es un capricho».

Una vez más, el Santo Padre utilizó las redes sociales a través de su cuenta de Twitter para pedir por un «futuro de paz y prosperidad» tras su histórico viaje.