"La Cultural nos va a exigir mucho", advierte Miki Muñoz

El centrocampista del Burgos CF Miki Muñoz cree que no hay que pensar ya en la derrota del pasado domingo en Luanco y centrar todos los esfuerzos en el derbi regional frente a la Cultural Leonesa (sábado, 16.00 horas). "No nos esperábamos la derrota del domingo. Ellos marcaron muy rápido y lo intentamos hasta el final, pero debemos pensar ya en el partido del sábado", ha asegurado Miki Muñoz, que destaca la importancia del encuentro ante la Cultural. "Aparte de lo que significan los tres puntos, es uno de los rivales fuertes de la categoría, el partido que a todos nos gusta jugar. Tiene jugadores buenos en todas las líneas. Para hacerles daño tenemos que pensar en nosotros. Nos van a exigir mucho". Pese a la derrota en Luanco, Muñoz recuerda que el Burgos "ahora mismo es líder y el que más puntos tiene de los dos subgrupos". El centrocampista cree que el Burgos no debe cambiar el estilo que les ha llevado al liderato y agradece que pueda acudir más público "porque se nota mucho su presencia".