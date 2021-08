Maroto niega que el Gobierno intervenga en la venta de ITP

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró hoy en la localidad vallisoletana de Olmedo que considera “muy desleal” lanzar “acusaciones basadas en fuentes que no son oficiales”, en alusión a la advertencia lanzada ayer jueves por el portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, de que no tolerarán “tratos de favor” en el proceso de venta de ITP Aero “que tengan que ver con las urgencias parlamentarias del Gobierno”.

“Yo pediría más lealtad institucional a la Junta. Con hechos hemos demostrado que nos importa Castilla y León, que estamos trabajando por esta tierra. Estamos comprometidos con esta región y no se puede poner en duda la neutralidad del Gobierno en el proceso de esa venta”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical en las que manifestó su “preocupación” por las declaraciones de Igea, a quien invitó a que “si tiene dudas”, la telefonee para aclararlas antes de “poner en duda la neutralidad del Gobierno de España en una comparecencia pública”.

“En ningún caso el Gobierno esta interviniendo en esta operación, que es una operación corporativa privada entre ITP y Roll Royce. El Gobierno lo que sí garantiza es que esa venta es buena para los intereses de ITP y también de España. ITP está dentro de uno de los sectores estratégicos, como puede ser la defensa y la seguridad nacional”, expuso.

A su juicio, el Ejecutivo central “trabaja con hechos para apoyar Castilla y León”, como se ha visto recientemente en la negociación con LM, donde han puesto a disposición los instrumentos del Gobierno para que pueda haber continuidad en esa planta y no haya una deslocalización. “Lo hicimos también en dos procesos complejos, como la venta de Vestas y en Isowat Made en Medina del Campo. No solo hemos resuelto crisis industriales sino que además hemos generado nuevos proyectos de reindustrialización, cono los anuncios de Renault de los nuevos modelos en las plantas de Valladolid y Palencia. No se puede poner en duda que estamos trabajando por esta región, hemos invertido mucho para proteger empleo y empresas a lo largo de la pandemia”, señaló.

En su opinión, el portavoz de la Junta “se equivoca cuando reprocha al Gobierno pasividad a la hora de apoyar a esta Comunidad, y pone en duda un elemento clave para la recuperación como han sido las vacunas. Espero de la Junta un mayor compromiso institucional, que trabaje con nosotros para que la recuperación económica sea un hecho”, recalcó.