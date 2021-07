1981, el año de los crímenes de familia

La repentina e inexplicable ausencia de uno de los internos del hospital psiquiátrico de Oña hizo que se encendieran todas las alarmas. Pero fue demasiado tarde: David Valmaseda, natural de Montañana, se había fugado y logrado llegar hasta su pueblo, cercano a Miranda. Cuanto sucedió entonces, hechos de los que se cumplen ahora cuarenta años, fue recogido en las crónicas de sucesos de la época con todo lujo de detalles. El interfecto, de cuarenta años de edad, se hallaba ingresado con un diagnóstico claro: psicosis esquizofrénica con trastorno de la personalidad. Sin embargo, según los doctores que le atendían en el psiquiátrico, nunca había mostrado signos de agresividad; más bien al contrario, exhibía siempre serenidad, como si se encontrara «inmerso en su mundo, donde vive feliz y parece la candidez personificada».

Nada más lejos de la realidad: cuando llegó a su pueblo cogió una azada con la golpeó a su hermana Margarita, de 38 años de edad, hasta la muerte para, a renglón seguido, hacer lo propio con su madre, Francisca, de 67, a la que dejó malherida. Los vecinos, alertados por los gritos, no pudieron hacer nada por Margarita, cuyo cuerpo había quedado tendido junto a la carretera, cerca de la casa familiar. El fratricida, según el relato de los testigos, gritaba frases de todo punto incoherentes, como ‘Mi padre es el rey’ o ‘La navaja es virgen’. El entonces alcalde de la pequeña localidad declararía que la afectada por la tragedia era una familia rara, con manías de lo más extrañas. Se supo entonces que el agresor, que llevaba varios años internado en Oña, se había escapado en múltiples ocasiones; y que otro hermano suyo, llamado Jesús, también llevaba tiempo en el mismo psiquiátrico y protagonizando escapadas que solían terminal mal: a menudo, con un coche que vaya a saber de dónde sacaba, varado en un trigal.

Con todo, los vecinos coincidieron en que no eran personas violentas, si bien más de uno pudo contar algún que otro episodio tenso con alguno de los hermanos Valmaseda aunque los altercados nunca llegaran a mayores. Eran raros y era mejor no toparse con ellos, sentenciaban, a la vez que aseguraban que ellos mismos solían rehuir a los vecinos, caso de la fallecida, que acostumbraba a meterse a toda velocidad en casa cuando alguien del pueblo se acercaba a sus dominios. Así explicó el regidor de Montaña al periódico de sucesos El Caso cómo eran los dos hermanos varones: «La verdad es que eran unos chicos bastante normales, pero al llegar a los dieciocho años cambiaron. En cambio,Margarita no salía nunca de casa, siempre estaba haciendo las faenas de la casa, pero cuando se decidía a dar una vuelta, si se encontraba con algún vecino, salía corriendo hacia su casa».Según la crónica del semanario negro la familia Valmaseda, que había perdido al progenitor hacía ya bastantes años (de quien los vecinos decían que era el único normal de toda la familia), vivía de las rentas que les producían unas 26 hectáreas que tenían arrendadas a unos primos, amén de la sustanciosa suma (cercana a los tres millones de pesetas) que habían obtenido por la venta de otras fincas que tenían en el entorno

La madre del agresor tuvo que ser ingresada en el Hospital de Burgos con una herida inciso contusa en la cabeza y los dos brazos rotos. De la singularidad de esta familia habla a las claras la esquela de Margarita: recogía el nombre de su apenada madre, de su hermano Jesús y de su asesino, David, quienes rogaban una oración por el eterno descanso de su alma.

En Regumiel de la Sierra. A finales del mes de septiembre de ese año de 1981 la localidad serrana de Regumiel vio alterado su devenir cotidiano cuando Nemesio Pérez apareció en el pueblo procedente de Lérida, donde residía, con un único objetivo: asesinar a su mujer, Ángeles de la Fuente, que se hallaba en la casa que su familia tenía en la localidad. Al cabo, se escucharon desesperados gritos de socorro de la mujer, que temía por su vida. Los vecinos alertaron a la Guardia Civil, que se personó en el lugar al que también se acercaron el cura y el juez de paz. Luego de varios momentos de tensión, Nemesio abrió la puerta y, aparentemente calmado, permitió el paso a todos, explicando que todo había sido una discusión marital.

Pero Nemesio fingía: horas después del altercado estranguló a su mujer. El cadáver lo encontró el juez de paz: el cuello de Ángeles conservaba las marcas de los dedos de Nemesio, cuya búsqueda se inició en ese mismo momento. Pero el asesino no había huido: su cuerpo sin vida fue encontrado en otra estancia de la casa. Se había ahorcado con una cuerda de persiana y su cadáver pendía oscilante rozando el suelo con la punta de los pies.

Y en Yudego. Un día de finales de junio de hace cuarenta años hizo su entrada en el cuartel de la Guardia Civil de Villasandino Constantino Hurtado anunciando que venía a entregarse porque acababa de asesinar a puñaladas a su hermano Ramón en el vecino pueblo de Yudego. El motivo del fratricidio, según se supo después, fue una finca familiar en la que la víctima había decidido levantar una casa. Ya había mediado un juicio entre los hermanos (agresor, víctima y otros dos. Pero al parecer las tensiones no aflojaban y según el relato de algunos vecinos, Constantino había amenazado de muerte a su hermano si éste no retiraba las vigas y los ladrillos que se hallaban en la codiciada era.

Cumplió Constantino sus amenazas: hallándose Ramón en un huerto del pueblo, sin testigos, su agresor le asestó cinco puñaladas, una en el corazón, que resultó mortal. Con las manos llenas de sangre y como ido, el asesino se encaminó hacia el pueblo, montó en su coche y se desplazó a Villasandino, donde se entregó a los agentes.