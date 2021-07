11,6 millones en indemnizaciones en el campo por tormentas

Los agricultores burgaleses no olvidarán fácilmente los meses de mayo y junio de este año. Meses marcados por una ingente cantidad de tormentas, muchas de ellas violentas, prolongadas en el tiempo y con granizo, que han hecho muchísimo daño al campo burgalés. Tan es así, que la superficie siniestrada hasta el momento se sitúa en cerca de 60.000 hectáreas aseguradas, la mayoría (en torno a 57.000) corresponden a cultivos herbáceos y más de 2.700 a uva de vino. Además, a las compañías de seguro han llegado algunos partes de siniestro en patata y forrajeros, si bien de mucha menor consideración.

Así, la previsión de indemnizaciones de la provincia se sitúa algo más de 11,6 millones de euros, donde 9 millones corresponden a cultivos herbáceos y 2,6 a uva. Durante esta semana, numerosos peritos han estado realizando tasaciones 12 peritos en la provincia. "El que haya pedrisco en Burgos que afecte sobre todo al cereal es algo normal; e incluso ha habido años en los que hemos tenido más héctareas siniestradas", explica José Ignacio García Barasoain, director territorial de Agroseguro. Sin embargo, sí admite como algo preocupante la época tan temprana en la que se han producido estas tormentas, más habituales en julio. El hecho de que se hayan registrado entre mayo y junio, cuando tanto el cereal como la viña están más desprotegidos, ha provocado un daño mayor.

"No es normal que haya habido tantas tormentas tan pronto. Nos ha sorprendido mucho. Y el daño en la viña, por ejemplo, ha sido importante, porque es a finales de mayo cuando más sensible es. Apenas tiene hoja y está más desprotegida. Si hubiese sucedido en julio, el daño no hubiese sido tan grande", apunta. Con todo, Barasoain valora el número de héctareas afectadas como normal. "En la provincia de Burgos, que es una de las más fieles al seguro, tenemos cerca de 400.000 hectáreas aseguradas; que se hayan visto afectadas en torno a 60.000 es una cifra razonable. No nos asusta. Lo que sí nos extraña y preocupa es que el pedrisco llega cada vez más pronto. Y cuanto más temprano es, más desprotegido está el cultivo. Especialmente la viña o los girasoles, a los que pilla recién sembrados. Esto es lo más anormal este año".

El cereal, indica, también se ha visto afectado. Pero subraya que no es lo mismo en seco, "que los daños están más claros, que cuando cae en verde. Muchas veces hay un daño que no se aprecia bien, que está enmascarado, pero que luego impide que no llegue a granar bien. Eso es más complejo de valorar. Lo que está claro es que las tormentas han caído en un momento en el que el cereal también es más sensible. Nadie sabe cómo va a reaccionar después ese cultivo".

Lo peor, la uva. La tormenta bíblica del pasado 31 de mayo en la Ribera que afectó especialmente a Peñaranda de Duero, La Vid, Guma, Moradillo de Roa, Fuentenebro, Fuentelcésped, Vadocondes, Santa Cruz de la Salceda y Pardilla causó pérdidas importantísimas. Los distintos actores implicados continúan estimando el daño causado. Como ya publicó este periódico hace unos días, la Asociación Enológica de Ribera del Duero (Enoduero) calcula qu este año no se recogerán unos 15 millones de kilos de uva y se teme a un verano que puede seguir marcado por las tormentas, un peligro que no desaparecerá hasta que se vendimie, allá por finales de septiembre y octubre. Mientras, los enólogos continúan extremando los cuidados, especialmente porque es tiempo de hacer tratamientos para evitar enfermedades en las viñas.