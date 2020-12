Un 56,3% de los burgaleses es reacio aún a la vacuna

Un 56,3% de los burgaleses prefieren no vacunarse de inmediato contra la covid-19 o nunca, mientras que un 38,4% lo harían en cuanto esté disponible este preparado, según una encuesta elaborada por Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV). Los burgaleses son los que más rechazo en la Comunidad muestran a esta inmunización, un 14,2%, frente al 11% de media. Otro 46,2% esperarían un tiempo para inyectarse. En un entorno de máxima inquietud por la enfermedad -en todas las provincias se supera el 80%-, Burgos aparece como la menos preocupada por su evolución, aunque el 82,3% de los encuestados asegura tener algún grado de desazón. Es una cifra que se explica también en que el 40% de los burgaleses cree que su vida corre peligro si se contagia.

No obstante, sólo el 10,8% de las personas de la provincia confiesa haber tenido síntomas sospechosos de coronavirus y otro 32,7% que ha tenido que recibir atención sanitaria por otros motivos. Ante el envite de la enfermedad, la encuesta revela que un 58% de los burgaleses cree que el sistema sanitario ha funcionado bien o muy bien, frente al 23% que lo ha hecho mal o muy mal, unas cifras similares a la media de la Comunidad.

DATOS REGIONALES. En el ámbito regional, el 57% de los castellanos y leoneses evitaría vacunarse en cuanto sea posible o no se vacunaría, según se desprende del barómetro. El 45,9% se muestra precavido y el 11% sostiene que no lo haría, frente al 38,2% a favor de vacunarse cuanto antes. La actitud cautelosa se acentúa entre las mujeres, ya que el 63 por ciento optaría por no hacerlo o al menos esperar, y los que están entre 30 y 44 años, puesto que el 65 por ciento se muestra precavido de inicio o directamente prescindiría del antídoto. Los más proclives a vacunarse en cuanto sea viable son los hombres (el 44,8% Así lo manifiesta) y personas de 65 años en adelante, con datos del 46,1%, refleja la muestra recogida por Ical. Por provincias, aunque la actitud conservadora domina en todas, Soria y Valladolid, por encima del 41% son más favorables a vacunarse de inmediato. Palencia y Zamora, las más reticentes, ya que el 48% esperaría un poco y en torno al 12% lo eludiría.

