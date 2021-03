Eurovisión desde Moradillo

Los perdedores también merecen un homenaje. Así lo cree Javier Adrados, quien aprovechó el confinamiento en su pueblo, Moradillo de Roa, para empezar a escribir las primeras líneas de un libro en honor a todos y cada uno de los cantantes que han representado a España en el Festival de Eurovisión y que no han ganado. Sí, desde Julio Iglesias a Raphael, pasando por Sergio Dalma, Karina, Paloma San Basilio, David Civera o Rosa López. La lista es larga. Al fin y al cabo, sólo Massiel y Salomé resultaron victoriosas. Pero en el libro están todos.

El título de la obra, editada por Planeta y que saldrá a la venta a mediados de abril, no podía ser más reivindicativo: Yo tampoco gané Eurovisión. "Es un libro en apoyo a los perdedores. Admiro a todos los representantes españoles, independientemente de cómo quedaran. Eurovisión es un festival que me gusta mucho y también, una forma de reivindicar la música, un punto de luz", explica Adrados sobre su séptimo libro, que firma junto a Patricia Godes.

Reconoce que no ha sido especialmente fácil escribirlo por las circunstancias tan dramáticas que impuso la pandemia de coronavirus. Que tampoco era agradable contactar con algunos artistas para que le trasladaran anécdotas en un "momento tan triste como el que estábamos viviendo". Sin embargo, persistió, hasta el punto de alternar las conversaciones con unos y otros, ya fuera Remedios Amaya o Daniel Diges, con el toque de campanas que tenía lugar todas las tardes desde la iglesia de Moradillo.

La colaboración e implicación de los cantantes ha sido total y absoluta. "El sí fue rotundo. He recibido un apoyo alucinante. Nunca me imaginé en mi vida que tantos artistas me iban a apoyar. Es cuando me he dado cuenta de que, de cierta forma, y junto con mis seis libros anteriores, he puesto mi granito de arena en el mundo de la música, uno de mis sueños", se sincera Adrados. A ello se suma toda una carrera dedicada a promover artistas en los medios de comunicación. Porque el moradillano ha formado parte de muchos equipos de trabajo, desde La Oreja de Van Gogh, hasta El Canto del Loco, Amaral, La Unión e "indudablemente Mecano". Porque no hay que olvidar que Adrados fue precisamente quien hizo posible que Nacho Cano regresara a los escenarios hace un par de años en un Sonorama Ribera que quedará para la eternidad.

Todo un bagaje que le ha servido para allanar el terreno de este libro. "He trabajado con muchos. Por ejemplo, con Amaya Uranga, que participó con Mocedades en el Festival de Eurovisión de 1973 interpretando la canción Eres tú. "Todas las Nocheviejas me llama para desearme un feliz año. Puede ser que el resto del año apenas hablemos, pero ese día no falla", relata Adrados.

También trabajó con Paloma San Basilio. De hecho, recuerda que cuando se puso en contacto con ella, su secretaria rechazó la petición argumentando que la cantante no hablaba nunca de su paso por Eurovisión. "Le dije que le transmitiera que era yo. Al día siguiente me contestó", cuenta el escritor, indicando que le sucedió algo similar con Sergio Dalma.

En lo que respecta a Julio Iglesias, Adrados admite que "daba por hecho" que no le respondería. "Evidentemente es una estrella por encima de todas las estrellas y es muy probable que Eurovisión fuera una anécdota más en su camino". No obstante, él mejor que nadie sabe a qué puertas llamar. "Una de sus manos derechas me dijo que sí desde el primer momento. Me contestó por email", aplaude.

También ha contactado con los descendientes de artistas ya fallecidos como Peret o TNT, cuya actuación fue boicoteada.

Total libertad. En cualquier caso, Adrados, cuya canción eurovisiva favorita es Lady, Lady, subraya que es un libro en el que todos los artistas que han representado a España en Eurovisión han tenido "total libertad para contar lo que quisieran. Unos están encantados con haber ido y otros no tanto".

El escritor, quien también da voz a un grupo de eurofans, no quiso olvidarse de las dos ganadoras: Massiel y Salomé, que firman sendas cartas de agradecimiento. Tampoco de Karina, quien le confesó que "lo único que quiere antes de morir es sentirse reconocida por el mundo de la música".