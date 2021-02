Burgos recibe 1.500 dosis de Moderna para sanitarios

Burgos ha recibido una remesa de vacunas frente a la covid-19 de Moderna en las últimas horas, después de dos semanas en las que no ha habido disponibilidad. Concretamente, han llegado 1.500 unidades y servirán para aplicar en los hospitales la segunda de las dos inoculaciones necesarias a los trabajadores asistenciales, que aún no habían podido completar su inmunización pero en cualquier caso no se había superado aún el plazo establecido entre la primera y la segunda dosis. Se distribuirán 1.100 en el Hospital Universitario de Burgos, 200 en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y 200 en el Santos Reyes de Aranda de Duero. Castilla y León ha recibido un total de 13.800 unidades en esta remesa.