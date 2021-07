CyL recupera las restricciones y pide un toque de queda

Castilla y León no mira para otro lado con la brutal irrupción de la quinta ola de la pandemia y retomará las restricciones al ocio nocturno y pide al Gobierno de la nación que vuelva a aplicar un toque de queda para poner freno a la explosión de casos entre los jóvenes. Un repunte que ayer volvió a dejar cifras mareantes al anotar 1.182 casos, muy por encima de los 540 del lunes y del dato del pasado martes, cuando sumó 230 infecciones, y de hace dos semanas, cuando se contabilizaron 116. No obstante, la Comunidad no tuvo que lamentar víctimas mortales, aunque se encuentra ya en «muy alto» con una incidencia a 14 días de 278,59 casos, mientras que la de siete está ya en 235,71 casos, cuando lo habitual es que sea la mitad. Ante esta situación, la Junta de Castilla y León decidirá como muy tarde este mañana si cierra o no el ocio nocturno. Una decisión que, incluso, podría adelantarse a hoy si se celebra un Consejo de Gobierno Extraordinario, tal y como explicó ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado. La titular explicó que el comité de expertos de la Comunidad, que se reunió este lunes, propuso dos escenarios para afrontar la quinta ola: desescalar a fase dos o una serie de medidas «quirúrgicas» que conllevarían el cierre del ocio nocturno, tras el repunte de contagios, en especial, entre la población joven, de 14 a 29 años.

Mientras Cataluña ya ha anunciado el cierre total de este tipo de establecimientos, la Junta tomará esta decisión esta misma semana por la necesidad de aplicar este tipo medidas ante el exponencial crecimiento del número de contagios de covid. De hecho, los expertos han planteado varios escenarios, dado que incluso las barras de los establecimientos que se mantuvieran abiertos podrían estar afectadas de nuevo, si bien el comité entendió que existen zonas de las ciudades y barrios «en los que solo se consume en barra y donde no hay población de riesgo».

Casado admitió que ella optaría por este tipo de medidas dirigidas a esa población diana, que «está muy definida», dado que regresara a nivel dos supondría de nuevo reducir aforos en hostelería y otros espacios «a los que acude gente que no está tan en riesgo». De cara a estos próximos días, espetó, estas medidas se traducen en actuar en el propio ocio nocturno y en las aglomeraciones en las calles, los llamados botellones. «De no conseguir disminuir la incidencia se pasaría a nivel dos. Tenemos que limitar la celebración de fiestas patronales, actos multitudinarios, paelladas, peñas…», espetó la consejera, quien reclamó el compromiso de los alcaldes y la FRMP.

Todo después de reconocer que ya hay transmisión comunitaria entre los jóvenes y que la evolución de incremento de la quinta ola se asemeja mucho a la de Navidad, a la del mes de enero. Crece «casi como una pared», alertó la consejera, que pidió a los jóvenes que mantengan las medidas de seguridad, no sólo por ellos, sino también por sus padres y allegados que aún no están inmunizados.

Limitación horaria

La consejera también volvió a defender la necesidad de un toque de queda entre las 01.00 y las 06.00 horas de la mañana, como ha hecho Portugal, para evitar aglomeraciones y reuniones entre los jóvenes. Una petición que se la volverá a transmitir hoy a la ministra del ramo, Carolina Darias, en una nueva reunión del Consejo Interterritorial. Casado apostó por un toque de queda nacional, ya que de lo contrario no tendría efecto, y reconoció la dificultad ante la falta de una herramienta legal que permita adoptar esta y otras medidas a las autonomías fuera del estado de alarma. «Podría ser una media que controlar la población que más se mueve», dijo.

Y es que Casado incidió en que si algo está demostrado es la eficacia de esta medida, que logró dividir por 12 el crecimiento de casos en los meses de invierno con su aplicación a las 20 horas en la Comunidad, pese a que se declaró ilegal. Por este motivo apostó por un acuerdo nacional, así como por una nueva Ley de Salud Pública, ya que la actual es preconstitucional, y no permite tomar estas decisiones. «No hay un solo día que no lo diga», incidió.