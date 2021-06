«Conseguir estos resultados ha supuesto una gran motivación»

Sara Martín continúa ampliando con pulso firme su palmarés. La corredora del Movistar Team reeditaba, en tierras alicantinas este pasado fin de semana, el título de campeona de España sub-23 cosechado en 2020 en Jaén al alzarse con sendas medallas de oro tanto en la modalidad de contrarreloj celebrada el viernes en Busot, como en la prueba en ruta disputada al día siguiente en La Nucía. Un hito de mérito por parte de la ciclista arandina tras la caída sufrida en la última edición de la Vuelta a Burgos femenina, a la que Martín lograba añadir, confirmando que ya es toda una realidad, la plata absoluta contra el crono y el bronce Élite en ruta.

Fin de semana trepidante por tierras alicantinas.

Sí, y atareado también, pero muy contenta con el resultado. Más aún tras la caída que tuve en la Vuelta a Burgos, porque al final todo ha venido después de tener unas semanas duras y no saber cómo iba a estar.

Eso iba a preguntarle. ¿Con qué sensaciones afrontó la cita? ¿Esperaba un resultado tan abrumador?

Pues al final después de una caída tan dura, porque fue dura, pasé unas semanas bastante difíciles. Además, al principio, como es obvio, no encontraba sensaciones. Me costó volver, pero intenté seguir los entrenamientos poco a poco. No llegaba con una referencia sobre qué nivel tenía, pero sí sabía que antes de caerme estaba en un punto de forma muy bueno. Ahora, todo se rompe, así que era todo una incógnita. De todos modos, conseguir estos resultados en el Nacional y encontrarme las buenas sensaciones, dentro de lo posible, que tuve, al final resultaron un punto de motivación muy positivo para mí.

¿Cómo abordó las carreras? Porque en crono sí es cierto que a uno le pasan referencias, pero en ruta no. ¿En qué punto se le pasó por la cabeza que no se le escapaban las medallas?

Bueno, la crono al final es una modalidad que me gusta mucho y en la que sí tenía especial ilusión por correr porque al final ya hice en plata en Élite el año anterior, así que tenía esa motivación de salir a por todas desde el inicio e ir al máximo fuese cual fuese el resultado final. Después de la caída la había preparado de la mejor manera posible, así que no había más que hacer. Salí a por todas, y vi que me iban dando buenas referencias respecto a Mavi. Iba sobre sus tiempos, así que eso me motivaba también a seguir apretando. Al final terminé muy cerca, así que muy satisfecha por haber repetido otra segunda posición.

El año anterior a 1.41, y éste a apenas 30 segundos. ¿Ya le ha dicho a Mavi que en 2022 se prepare porque no se le va a escapar el oro?

Pues sí, fueron 30 segundos, que no es casi nada, por lo que sí que ilusiona verte tan cerca. Y más tras haber pasado unas semanas duras, así que ojalá el año que viene pueda prepararlo más y mejor, y darle guerra a Mavi.

Ya no tendrá ‘red de seguridad’. Se lo jugará todo con las absolutas.

Eso es. Aunque este año ya corríamos enfocados en la carrera de Élite. Al final sub-23 pues eso, era mi último año y quería redondearlo lo mejor posible, pero desde el principio siempre nos fijamos como objetivo medirnos con las sénior y estar lo más arriba posible en carrera.

Superado el Nacional, y casi sin deshacer las maletas, como ha comentado a través de sus redes sociales, a Bélgica a correr el Lotto Belgium Tour. De hecho, comienza hoy...

Pues sí. De Alicante directos a Bélgica. Empezamos hoy, por lo que llegamos ayer lunes. Y aprovechando eso, tenemos ahora por delante cuatro días de carreteras belgas, pavés y muros, así que bueno, a por ello.

¿Algún objetivo en mente para esta carrera? Se avecinan varios días exigentes.

Bueno, el primer día es un prólogo corto para inaugurar y luego tres carreras que serán duras. Entonces, más que nada, lo que toca será acostumbrarse a correr varios días, hacerlo lo mejor posible, estar ahí en la lucha, y ver, a partir de ahí, qué tal lo podemos hacer.

¿Kilómetro a kilómetro, o le han dicho desde el club que toca apretar porque ahora es usted subcampeona absoluta de España?

No (ríe). Al final sólo eso. Tratar de hacerlo lo mejor posible, ver cómo podemos estar delante y ya está.

Hablando de intensidad y en relación también a su próxima cita que comienza hoy, ¿Cómo valora el ecuador de su primera temporada en Movistar? La hemos visto muy activa en las carreras, pero sobre todo muy acoplada al equipo y compañeras.

La idea de este año era incorporarme y aprender, pero sobre todo trabajar en equipo. Al final las carreras que he disputado hasta ahora han sido enfocadas a coger experiencia, porque hasta la fecha no había corrido tanto fuera. Ahora el calendario es internacional, y se ve una manera diferente de correr. La verdad que me gusta bastante, y en cada carrera que he participado, puedo decir que he aprendido mucho, que es lo que todavía necesito.

Habrá notado un gran salto de calidad en ese nuevo calendario y rivales. ¿Está derivando eso también en que éste esté siendo su mejor año a nivel deportivo?

Si, claro. Por supuesto. Este año además los estudios también me han respetado más. Es mi último año, así que he estado más desahogada y eso se ha notado mucho. Al final estar pensando también, o tener la cabeza puesta en otra cosa, hace realmente más de lo que creemos. Es por eso que he podido enfocar un poco más la temporada hacia la bici. Y aunque tampoco ha sido al cien por cien, porque este año al final sigo acabando la carrera, sí ha sido motivo para tener mejor nivel.Eso y, como digo, correr fuera, que es lo que te da un punto. Te hace aprender también a trabajar en equipo y creo, de verdad, que es lo que está sumando por encima de todo.