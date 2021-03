La ciudad ya tiene II Plan de Medidas contra la crisis

El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde al II Plan de Medidas anticrisis por la covid-19 dotado con casi 8,5 millones de euros, tras salir adelante una modificación de crédito por este importe. Todos los grupos municipales han votado a favor salvo el Partido Popular. Los grupos municipales de Podemos y Vox han asegurado que no es su plan pero han dado su apoyo al mismo al considerar que "menos es nada", en palabras de Ángel Martín, portavoz de Vox.

Desde las filas del PP, Carolina Blasco ha sido muy dura con el equipo de Gobierno al considerar que no ha incluido las aportaciones del resto de grupos. "El PP les ha tendido la mano pero la han despreciado. No hay voluntad de resolver los problemas de los burgaleses", aseguró, al tiempo que anunció que su formación estará vigilante para que se cumplan " no como sucedió como el anterior, que solo se ejecutó en un 25%".

El concejal de Hacienda, David Jurado, insistió en que se han incluido aportaciones de los grupos municipales como las ayudas a los clubes deportivos para los que se destinarán 500.000 euros. "El plan se ajusta a las necesidades y ayuda a los colectivos que lo necesitan", afirmó, al tiempo que insistió en que la Junta de Castilla y León también colabore en el apoyo a estos colectivos.

El portavoz de Ciudadanos, Vicente Marañón, subrayó que el segundo plan recoge todas las actuaciones que "el Ayuntamiento puede hacer".

Entre las ayudas destacan los 2 millones de euros que se destinarán a bonos al consumo (500.000 euros procedentes del ejercicio pasado), otros 2,5 millones para los sectores económicos más afectados, donde se incluyen ya a lo centros deportivos, guarderías privadas, agencias de viajes, industria cultural y taxis) y diferentes líneas de ayudas enfocadas a la promoción turística, el autoempleo, la contratación de personas en paro o las ayudas de urgente necesidad. Estas últimas, también de las más importantes, tendrán una partida de 1,5 millones de euros.