Empleo incluye 21 sectores más en las ayudas a autónomos

La Consejería de Empleo e Industria ha ampliado a otras 21 actividades las ayudas económicas directas dirigidas a autónomos con el fin de apoyar la recuperación económica y paliar las consecuencias provocadas por la covid-19. La convocatoria que ahora se modifica se aprobó el pasado mes de junio y establece una ayuda de 8.000 euros para discotecas y salas de fiestas, y de 3.000 euros para otros 65 sectores económicos, que ahora se amplían hasta los 86. Desde la apertura del plazo, el pasado 21 de junio, hasta ayer, la Junta ha recibido un total de 1.071 solicitudes, cantidad que el director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo, confía en que se «incremente notablemente» en las próximas semanas dado el trabajo que se viene realizando con las asociaciones de autónomos de la Comunidad para dar difusión a estas ayudas y evitar la confusión que existe con las convocadas por el Gobierno y a las que muchos autónomos no pueden acceder por no cumplir los requisitos.

En este sentido, Izquierdo, que ayer presentó esta ampliación de la convocatoria, indicó que es necesario que los autónomos sepan que estas ayudas no tienen nada que ver con la estatales, de las que criticó que se han convocado con unos requisitos muy exigentes y en las que hay que justificar deudas impagadas. «A nosotros no nos parecen criterios justos los marcados por el Gobierno y consideramos que los autónomos lo han pasado mal e, independientemente de si tienen deudas o no, dado que muchos casos han tenido que tirar de sus ahorros», afirmó.

La modificación incorpora otros veintiún epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas y la ayuda se extiende a los sectores de comercio textil, piel o calzado, jugueterías, floristerías, herbolarios, taxistas, academias de enseñanza, peluquerías, centros de estética, fotógrafos o agentes comerciales, entre otros.

Precisamente ayer la Consejería de Empleo decidió ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 20 de agosto. A su vez, explicó que con esta modificación se han atendido las demandas que en las últimas semanas han planteado los representantes de distintos sectores e indicó que también se ha reunido con los dirigentes de las asociaciones de autónomos para explicarles la ampliación.

Formación

Por otra parte, el Servicio Público de Empleo anunció ayer que convocará próximamente una oferta formativa de 3.595 plazas para la hostelería dirigida tanto a las personas desempleadas como a los trabajadores ocupados para atender las necesidades de este sector, con una inversión de 4,6 millones.