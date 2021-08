El Santos Reyes sólo precisa 5 médicos para cerrar plantilla

La situación de la plantilla del Hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero pasa por uno de sus momentos más desahogados de los últimos años. Los últimos datos actualizados que facilita la dirección del centro hospitalario muestran que solo hay cinco vacantes para completar la plantilla, después de que se hayan cubierto algunas plazas en servicios como Traumatología y Medicina Interna, que se habían revelado como de urgente necesidad para mantener una atención adecuada a las más de 60.000 tarjetas que tiene asignadas este centro.

Las últimas plazas en cubrirse ha sido la de un internista que acaba de completar su formación MIR, «con lo cual, Interna está completo, lo que es muy importante porque estábamos retrasando consultas porque también se estaban haciendo cargo de los pacientes covid», especifica el director gerente del Hospital de los Santos Reyes, Evaristo Arzalluz.

Junto a esta incorporación, otra en Traumatología trae de la mano otro especialista más. «Hemos repuesto un traumatólogo, que vive en Valladolid pero se ofreció a trabajar aquí, lo que nos ha permitido también contratar a su mujer que es psiquiatra», aclara Arzalluz, ahora que habían logrado que les permitiesen ampliar la plantilla de Psiquiatría de tres a cuatro facultativos. «En Psiquiatría estamos atendiendo a la gente pero no como nos gustaría, las consultas de seguimiento se aplazan tres meses y eso no es calidad, y no podíamos dar calidad porque no teníamos gente para verles con la frecuencia debida», justifica el director del Santos Reyes, para explicar porqué es tan positivo el tener un psiquiatra más.

De esta forma, en las especialidades de Traumatología y Psiquiatría se va a tener contratado un profesional en cada una de ellas por encima de plantilla, con lo que se podrá mejorar la atención y reducir los tiempos de espera de los pacientes para ello.

Lado negativo. En la otra cara de la moneda están las vacantes que quedan por cubrir para completar la plantilla del Hospital de los Santos Reyes, que supera el centenar de plazas de especialistas. Ahora mismo hay necesidades en los departamentos de Digestivo, Oncología, Urología, Rayos y Geriatría. De esta última especialidad se están haciendo cargo Medicina Interna también y las esperanzas para cubrir esa plaza son muy escasas hoy en día porque no hay profesionales en el mercado.

«Es una situación muy distinta de cómo estábamos hace un año con la sangría que supuso el concurso de traslados», reconoce Arzalluz, que pone el acento en la necesidad que hay de cubrir «Traumatología -que ya estaría- y Urología son las únicas en las que estamos fallando», en relación a las cifras que registran otros departamentos. Sin embargo, el máximo responsable del hospital comarcal se muestra optimista con las gestiones que están llevando a cabo en las últimas fechas para acercarse a lo que sería tener una plantilla completa. «Tengo la esperanza de poder reponer pronto Urología, y Oncología tengo esperanza de cubrir las dos plazas con la oferta pública de empleo que se tiene que resolver ahora», resume los esfuerzos para asegurar la mejor atención posible a los pacientes, dando prioridad a esas plazas vacantes por ser las más necesarias.