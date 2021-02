El comercio confía en recuperar las ventas de última hora

La Federación de Empresarios de Comercio (FEC) valoró de forma positivo el auto del Tribunal Supremo, que calificó de «previsible», confiando en que la vuelta del toque de queda a las diez de la noche permita recuperar cierto ritmo de ventas a última hora de la tarde. «Esperamos que los clientes puedan comprar de forma más relajada que hasta ahora», aseguró su vicepresidente, Julián Vesga, haciendo referencia a que la limitación horaria de las ocho de la tarde ha repercutido de forma negativa en la actividad de las tiendas.

Las medidas anunciadas ayer por la Junta de adelantar el cierre de establecimientos no esenciales no afectan directamente al pequeño comercio, tal y como reconoció, dado que su franja habitual de cierre son las ocho de la tarde. No obstante y en lo que atañe a la hostelería, señaló que se trata de sectores que trabajan «puerta con puerta», por lo que su nueva restricción «no ayuda a que los ciudadanos salgan a la calle con tranquilidad y espíritu de compra». Además, mostró su incertidumbre respecto a lo que pasará el próximo martes, 23 de febrero, sobre el levantamiento de las restricciones existentes, que en su caso afectan al aforo, que no puede sobrepasar el 33% (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles)