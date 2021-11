Marañón fracasa en su intento de traer nuevas aerolíneas

Cuando el Gobierno de coalición del PSOE y Cs decidió no prorrogar el contrato a Air Nostrum para mantener la ruta regular entre Burgos y Barcelona no había un 'plan B'. Pese a que el bipartito tiene intención de que los aviones comerciales sigan despegando desde Villafría, como demuestra que en el borrador del Presupuesto de 2022 haya una partida de 900.000 para subvencionar, bajo la fórmula de un contrato de patrocinio, nuevas operaciones. Se decidió empezar a sondear el mercado, pero los pasos dados hasta la fecha se cuentan por fracasos.

El primer intento pasó por presionar a Air Nostrum para que mejorara su oferta y ese plan no dio demasiado éxito. La segunda intentona ha sido tratar de convencer a Hop!, la filial regional de Air France, y la respuesta recibida ha sido que volar desde Burgos no encaja dentro de su estrategia operativa. Pese a ello, Marañón asegura que no se rinden y volverán a tocar esa misma puerta.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)