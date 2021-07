Alaba: "No he venido al Madrid para compararme con otros"

El nuevo jugador del Real Madrid David Alaba fue presentado este miércoles en sociedad y aseguró que está "orgulloso de llevar" la camiseta del conjunto blanco, además de retirar que quiere compararse con Sergio Ramos pese a lucir el mismo dorsal número 4 que portaba el excapitán merengue.

"Hola a todos, gracias por esta bienvenida", dijo en castellano el flamante futbolista merengue. "Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso y agradecido de llevar la camiseta del Real Madrid", añadió el polivalente jugador procedente del Bayern Múnich en sus primeras palabras como madridista.

"No he venido al Real Madrid para compararme con otros jugadores, quiero ser David Alaba y seguir siendo David Alaba. Ese será mi objetivo. Quiero aportar mis capacidades y -a nivel de juego- todas mis fortalezas. A nivel humano intento ser yo mismo. Ramos ha estado aquí más de una década y ha jugado muy bien, era un líder todos los sabemos, está presente en la cabeza de todos pero ya lo dije hace un año...", indicó.

Preguntado por el dorsal elegido, el austriaco desveló que fue el club quién le ofreció el '4'. "Me siento honrado, el número es una gran motivación para mí y quiero hacerle honor. Hablé con el club sobre esto y ellos me ofrecieron este número porque no había otro disponible. Sé lo que significa este número, representa la fortaleza y el liderazgo y quiero darlo todo para rendir honor a este número", añadió.

"¡Claro que me hubiera encantado jugar con Ramos! Ha sido muy exitoso, es un líder, y por lo tanto hubiera sido un placer jugar y aprender de él", sentenció Alaba. "Para mí es un sueño cumplido, el Real Madrid es el mayor club del mundo y me llena de orgullo estar aquí. Estoy deseando ponerme la camiseta y marcar goles para el Real Madrid", dijo el austríaco, que explicó los motivos que le llevaron a elegir al conjunto blanco pese a tener muchas ofertas de otros clubes.

"En primer lugar me decidí por dar el paso hacia el Real Madrid para crecer como jugador, pero también como persona. Recibí distintas ofertas pero solamente había una opción y esa era el Real Madrid. Y creo que este es el reto que estaba buscando. Es un equipo que todos sabemos lo que significa, es un enorme club en todo el mundo. Desde muy joven cuando vivía en Viena se oía mucho del Real Madrid y son cosas que he sentido desde que era pequeño, por eso es muy especial estar aquí", admitió.

Además, el internacional con Austria en 85 partidos se mostró "convencido al cien por cien" de las opciones para pelear por todos los títulos y "jugar bien al fútbol". "Será un placer jugar delante de los aficionados, he podido jugar en el Bernabéu y siempre ha sido un placer", reconoció.

Preguntado por la salida de Zidane, el polivalente futbolista reconoció su pena. "Por supuesto, desde luego que me apenó mucho que Zidane abandonase el club pero también he de decir que me alegré al ver que Ancelotti era el siguiente entrenador, lo conozco de mis tiempos en Múnich y tenemos una excelente relación. Es un enorme placer volver a trabajar con él. Hoy he hablado con él apenas un par de minutos y no hemos hablado casi nada de fútbol", sentenció Alaba, que negó tajantemente haber pedido al míster jugar en una posición en concreto.

"Soy un jugador flexible, puedo jugar en distintas posiciones y la que voy a ocupar este año dependerá de lo que diga el entrenador. Este jueves voy a estar en el primer entrenamiento, la agenda de los próximos días no es fácil pero estoy rodeado de gente estupenda, quiero conocer al equipo lo antes posible y desde el primer momento me estoy sintiendo genial", manifestó Alaba, que también empezará "pronto" a aprender castellano.

Por último, el ex del Bayern fue preguntado por Mbappé, un jugador al que calificó de "clase mundial". "Es indiscutible y esto es algo que sabemos todos. Pero esta pregunta no me afecta personalmente, creo que deberías hacérsela a otras personas", apuntó al periodista, de igual modo que le "gustaría" jugar con Varane si finalmente no sale con dirección al Manchester United. "Por supuesto que me gustaría jugar con él, durante muchos años ha hecho un fútbol excelente. Es un estupendo defensa y tiene buenas cualidades", finalizó.