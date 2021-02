Eva Santidrián mira al Nacional absoluto tras el oro Sub-23

La atleta burgalesa Eva Santidrián consiguió la medalla de oro en el Campeonato de España Sub-23 de pista cubierta que se celebró el pasado fin de semana en Valencia. La del FC Barcelona estaba en todas las quinielas para luchar por el cetro nacional y su actuación no defraudó. Le tocó correr la segunda semifinal, en la que ya mostró su potencial y se impuso. En la lucha por las medallas Esther Navero, se perfilaba como sus mayor rival, aunque pudo con ella.

Se impuso con una marca de 24.11 para sumar el oro nacional a su palmarés. Demostró estar en un gran estado de forma y se quedó cerca del 24.09 con el que consiguió la cuarta plaza en el Nacional absoluto de la pasada campaña. Estuvo acompañada en el podio por Navero y Carla García.

Santidrián estará también este fin de semana en el Campeonato de España absoluto y será una de las atletas a tener en cuenta en los 200 metros. Se encuentra entre el abanico de favoritas que luchará por las medallas en juego.?

En el Nacional promesa también estuvieron presentes otros burgaleses. Miguel Baños, integrante del Atletismo Numantino, participó en la prueba de los 200 metros. Ganó su semifinal, aunque corrió la final B, en la que acabó tercero. Por su parte, Adrián Calvo, del Aranda La Granja de Chico Ibercaja, fue sexto en longitud y Mara Arranz (Las Celtíberas) no pudo clasificarse para final de los 400.

Marina Peña. La atleta burgalesa de marcha compitió en el Campeonato de España absoluto de los 35 kilómetros marcha. Fue la primera vez que competía en esta distancia y acabó en la sexta plaza. Dio por bueno el test, ya que fue la segunda sub 23 de la prueba. «No conocía esta distancia y me encontré bien. Los planes eran los de aumentar el ritmo a partir del 27, pero me quedé sin fuerza en las piernas, pese a que de caja y de cabeza iba bien», comenta.

En un mes le llega el que será su primer gran objetivo de la temporada. Disputará el 14 de marzo en Murcia el Campeonato de España Sub-23 de 20 kilómetros, donde es la gran favorita. Confía en poder exhibir en esta fecha su mejor nivel y conseguir un nuevo oro.