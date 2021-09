'Got Talent España' regresa con emoción y muchas sorpresas

«Lo más grande que tiene es que es como la Champions. Cada año, aunque estén los mismos equipos, es especial. Eso es este programa: un gran evento televisivo que sabes que te va a sorprender cada nueva edición, que verás cosas que nunca habías visto». Estas palabras de Dani Martínez resumen a la perfección el espíritu de Got Talent España, que regresa mañana a Telecinco con su séptima edición con Santi Millán como ya veterano maestro de ceremonias y el trío de jueces formado por Edurne, Risto Mejide y el mencionado presentador.

Producido en colaboración con Fremantle y grabado con todas las garantías de seguridad sanitaria y desarrollado tras realizar más de 6.000 pruebas en su novedoso sistema de casting online, el concurso arranca de nuevo tras cerrar su última edición con la final más vista de su historia y lo hace con un gran hito: convertirse en la primera adaptación del formato en el mundo en obtener la certificación de sostenibilidad otorgada por Albert, organización medioambiental dirigida por BAFTA, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Sorprender y divertir a los espectadores con los variopintos talentos de los concursantes y emocionarles con sus historias de sacrificio, entrega y superación son los ejes sobre los que se cimenta el éxito de Got Talent España y los objetivos con los que arranca esta nueva edición. «Da mucha satisfacción ver que, tras siete temporadas, los concursantes siguen sorprendiéndome. Eso es de las cosas que más me gusta del formato, que siempre aprendes», relata Edurne.

«He estado como jurado en muchos talent shows y me he dado cuenta de que la madurez de este tipo de programas llega cuando la némesis del jurado no son los concursantes, sino el propio concurso. En este aspecto, Got Talent España consigue cada año llegar más lejos», afirma Risto Mejide.

Por su parte, Santi Millán pone el acento sobre el trabajo de los jueces. «Lo que más me ha llamado la atención esta vez son mis compañeros, la capacidad que tienen de reinventarse. Es increíble que en cada valoración me puedan seguir sorprendiendo cualquiera de los tres: Risto porque tiene una capacidad innata de descolocarte con sus críticas; Edurne porque encuentra siempre las palabras correctas; y Dani porque es muy divertido».

La mecánica

La séptima temporada tendrá 10 galas de audiciones, cuatro semifinales y la gran final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros.

Durante las audiciones, el jurado ha valorado a más de 280 artistas, de los cuales solo los que hayan obtenido dos síes o un Pase de Oro continúan adelante.

En cada semifinal habrá 14 artistas. El público de plató vota por sus favoritos y los dos que más apoyo reciben se clasifican para la final, junto a uno elegido con el Pase de Oro Unánime de los jueces. Como en la sexta temporada, la elección del ganador entre los 12 finalistas recae en el público asistente.

Con más de 2,7 millones de espectadores y un 19,7 por ciento de share, Got Talent España cerró su sexta entrega el pasado mes de abril como la segunda más vista desde su estreno en 2016.

Cabe destacar que en esta edición, el equipo del programa ha prescindido de botellas, cubiertos, vasos y platos de plástico de un solo uso y en su lugar ha incorporado materiales compostables, sin emisiones de CO2 a la atmósfera. Gracias a esta medida, la producción ha dejado de utilizar más de 19.000 botellas de plástico. Además, se han colocado en el teatro contenedores de reciclaje, luces LED de bajo consumo, pilas recargables para el equipo técnico y las salas de edición del programa funcionan con energía cien por cien renovable.