El pequeño comercio prevé adelantar las rebajas

En una campaña protagonizada por el parón del consumo y una lenta reactivación de las ventas, el anuncio de grandes cadenas textiles de adelantar las rebajas a la cuarta semana de este mes, en lugar de mantener la fecha tradicional del 1 de julio, ha caído como un jarro de agua fría en el pequeño comercio. La asociación de empresarios Centro Burgos prevé un efecto llamada y vaticina que la mayoría de las tiendas se verán «obligadas» a seguir el mismo camino para no perder el tirón del arranque, que es el que más movimiento conlleva.

Su presidente, Raúl Martínez, asegura que la decisión de cada negocio dependerá de «sus necesidades y circunstancias», pero añade que, dada la situación actual, el sector no puede mirar hacia otro lado. «No podemos perder la primera semana de campaña porque, de lo contrario, igual no la recuperamos», señala, no sin antes insistir en la defensa de mantener las fechas ‘oficiales’ para estos periodos de descuentos que fueron liberalizados por el Gobierno en 2013.

Uno de los grandes, el grupo Inditex, es el que más empuje tiene. En este sentido, Martínez recuerda que el año pasado ya adoptó la misma decisión, aunque subraya que la situación actual es muy distinta. «De alguna forma se puede entender que lo hiciera en 2020 porque habíamos estado dos meses cerrados, pero no ahora», sostiene, al tiempo que precisa que, además, coinciden con un momento de cierta esperanza, ya que desde que se levantó el estado de alarma se ha notado algo más de actividad.

Atribuye este movimiento a la llegada de consumidores de otras provincias al levantarse los cierres perimetrales y al hecho de que se hayan recuperado algunas celebraciones con el paso de la Comunidad a la fase 2, valorando también una mejora de la meteorología en las últimas semanas. «Puede que se haya traducido en un 10% más de ventas», reconoce Martínez.

Ese aumento reciente de la actividad también lo ha notado la Federación de Empresarios de Comercio (FEC). Su vicepresidente, Julián Vesga, asegura que el comercio «ha trabajado bien» la semana pasada, por lo que cree que las tiendas testarán durante las dos próximas si mantienen este ritmo para tomar la decisión de adelantar o no las rebajas. «Si continúa así, aguantarán, pero si hay un valle seguirán el mismo camino que los grandes», comenta, al tiempo que critica que estos periodos de ofertas no estén regulados y al final dependan de la «política unilateral de un grupo».

ofertas cada 15 días. Vesga afirma que la patronal tuvo conocimiento ayer mismo del adelanto de la campaña por parte de Inditex al día 24 de junio en las tiendas físicas (el 23 a través de internet), mostrándose en total desacuerdo con una medida que también adoptó el año pasado, al igual que con el hecho de que otras grandes cadenas «pongan ofertas cada 15 días». En este sentido, considera que el pequeño comercio es el «gran perjudicado» y los empresarios «nos sentimos abandonados».

Por su parte, la Asociación de Comerciantes Zona G de Gamonal acaba de remitir una encuesta a todos sus integrantes para conocer la decisión que tomarán de cara a las rebajas y respecto a otras citas como el Black Friday, ya que fuentes de la entidad sostienen que estos periodos ‘oficiales’ han perdido su esencia desde que se liberalizaron.