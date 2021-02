El PSOE de CyL no descarta presentar una moción de censura

El PSOE de Castilla y León no descarta en este momento presentar una moción de censura en las Cortes ante la “degradación” política, ejecutiva y democrática que genera el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en la Comunidad y con el objetivo de darle “esperanza” a esta tierra, según aseguró hoy la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, en una comparecencia por videoconferencia recogida por Ical.

“Castilla y León no aguanta más a Igea y Mañueco”, sentenció y defendió la existencia de “hechos objetivos y graves” para impulsar la moción de censura, puesto que aseguró que el actual Ejecutivo ha volado los consensos sobre los que se construyó la autonomía y ha degradado la calidad democrática de la Comunidad, tras los casos de corrupción y las sentencias judiciales.

Al respecto, la socialista aseguró que la “inmensa mayoría” de los ciudadanos no soporta a Mañueco e Igea, entre los que incluyó a los hosteleros, los gimnasios, las familias o los ganaderos, y añadió que no hay un solo colectivo que no esté enfadado, disgustado o pidiendo la dimisión del presidente. A ellos, les respondió quee los socialistas siguen preparados para hacerse “cargo” en cualquier momento de la situación política de la Comunidad.

Sin embargo, la responsable de Organización del PSCyL reconoció que la moción de censura no dependen solo de ellos, pues necesitaría el concurso de otros grupos políticos de las Cortes, donde la mayoría absoluta está en 41 procuradores. Por ello, indicó que van a trabajar, como “siempre”, “por y para Castilla y León”. “Vamos a pelear por la decencia y la calidad democrática”, sentenció.

Al respecto, la socialista insistió en que como “gente seria” si se plantean presentar una moción de censura es para que “prospere”, por lo que avanzó que harán un trabajo “serio” y “discreto”. No obstante, reiteró la invitación a reflexionar a Ciudadanos que lanzó este sábado desde León el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y precisó que se dirigen tanto a la ejecutiva autonómica como a la nacional que encabeza Inés Arrimadas.

Ana Sánchez pidió a las dos direcciones que piensen sobre todo en los castellanos y leoneses porque la situación desde que se fraguó el acuerdo con el PP no ha ido a “mejor”, sino que “va a peor”. También, añadió que a su partido lo que opine Igea al respecto les importa “bastante poco” y recordó a Cs el “castigo” que recibieron en la Comunidad en las últimas elecciones generales por prometer cambio de gobierno y apoyar finalmente al PP.

La socialista defendió que para los socialistas la moción de censura “nunca ha sido la prioridad” y defendió que desde el primer día, pese a ganar las elecciones autonómicas de 2019, han trabajado con “absoluta honestidad” antes y durante la pandemia del COVID-19. De hecho, aseguró que han obrado “muchas veces” con “más responsabilidad y lealtad” que el propio Gobierno autonómico, del que añadió han recibido solo “soberbia” como el resto de colectivos.

Además, Ana Sánchez criticó que PP y Ciudadanos se hayan dedicado a presentar durante esta crisis sanitaria hasta una docena de mociones de censura para arrebatar alcaldías al PSOE, como la de Zaratán (Valladolid). “Quieren el poder a toda cosa”, dijo, mientras reiteró se “denigra la calidad democrática”.

“Salvadores”

Por otra parte, la secretaria de Organización del PSCyL cargó con dureza contra los “salvadores de la vida”, como se refirió a Mañueco e Igea y a los que recordó que el Tribunal Supremo en su resolución les deja claro que no pueden arrogarse “en exclusividad” esta tarea, en la que añadió están todas las administraciones. “Basta ya, vale ya”, dijo Ana Sánchez, quien les preguntó si no les da “vergüenza” y “pudor” autodenominarse de esta manera cuando otros llevan en primera línea luchando un año contra el virus.

“Toca ser serios”, reiteró y añadió que están haciendo “demasiado daño” a Castilla y León, mientras su presidente “no escucha” y “miente” y el vicepresidente “busca broncas” siguen instalados en una radicalidad, similar a la del presidente del PP, Pablo Casado. En síntesis, señaló que la sociedad está ante la “peor Junta en el momento más grave de la historia reciente de la Comunidad”.

Finalmente, Ana Sánchez contrapuso el perfil de Fernández Mañueco, a quien recordó el secretario general del PSCyL le pidió su dimisión hace casi una semana. Mañana, en la sesión de control al Ejecutivo, añadió, se verán dos formas diferentes, por un lado un presidente “impostado”, “vacío de contenido” y “aferrado al poder” y un líder de la oposición “serio”, “sereno”, “solvente” y que tiene como aval una “infinita capacidad de trabajo” para los ciudadanos.