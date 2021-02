Ofensiva contra el Gobierno por la protección al lobo

En Castilla y León y la cordillera cantábrica no es el lobo quien está en peligro de extinción, sino los ganaderos de extensivo con la última decisión de la minista para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la protección al lobo en todo el territorio nacional y la prohibión, por tanto, de cazar en el norte del Duero, donde los ataques a la ganadería ponen en riesgo de superviviencia a muchas explotaciones ganaderas. Así lo considera el PP y también las organizaciones agrarias que se aliaron para formar un frente común contra la decisión del Gobierno en un intento porque se revoque y se permita la caza del animal del animal.

Los senadores populares Cristina Ayala y Javier Lacalle han mantenido una reunión con responsables de los sindicatos agrarios, Esteban Matínez, de Asaja, Chistian Martínez, de Coag, y Fernando del Val, de la UCCL, para buscar una estrategia común en defensa de los ganaderos buegaleses y castellanoleoneses.

Ayala defendió la ganadería de extensivo que contribuye, dijo, a fijar población en el medio rural, a evitar los incendios en los montes y que supone una actividad importante en el sector primario, pero a la que el Gobierno arrastra a su desaparición con sus decisiones. La senadora explicó que se presentarán distintas iniciativas tanto en el Senado como en las Cortes regionales y calificó de "errónea" la decisión de no permitir caza al lobo, y no solo por lo que afecta a los ganaderos de extensivo, sino también "porque no está avalada por criterios científicos y técnicos", argumentó.

Ayala puso sobre la mesa algunos datos por lo que respecta a los ataques de lobos, como que en la provincia de Burgos el año 2019 hubo 28 a explotaciones con 48 cabezas de ganado muertas, y recordó que en Castilla y León son 7 ataques diarios al ganado que pasta en los montes.

