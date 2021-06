Aguilera y Gabri seguirán siendo los pilares del promesas

El Burgos CF Promesas sigue saboreando las mieles del triunfo, aunque ya ha empezado a pensar en la próxima campaña en la que formará parte de la 2ª RFEF. La única certeza a estas alturas del año es que Carlos Aguilera, técnico que se hizo cargo del equipo en enero y que fue capaz de reconducir y recomponer el equipo, y Gabri Ortega, capitán y uno de los jugadores más importantes tanto en el vestuario como en el campo, seguirán siendo dos de los pilares en el nuevo proyecto.

Ambos cuentan con un año más de contrato y el club tiene muy claro que deben ser dos de los elementos que afronten esta nueva aventura. El Promesas no quiere precipitarse y empezar a dar pasos en el terreno deportivo. Asegura que la figura del entrenador y del centrocampista son inamovibles, aunque con el resto se mantiene a la expectativa.

«De momento no podemos decir a uno u otro si van a estar el año que viene en el equipo. Nos gustaría contar con varios, ya que entendemos que tenemos un gran bloque, pero de momento no vamos a hablar con ninguno», explica José Medina, directivo del club de Castañares.

Carlos Aguilera ya ha comenzado a pensar en la pretemporada e incluso tiene algunos partidos amistosos apalabrados. Para el resto, la entidad prefiere esperar para conocer en qué situación afrontan la siguiente temporada. Si es de la mano del Burgos CF, el director deportivo de los blanquinegros también tendría mucho que decir en la plantilla del segundo equipo.

Asimismo, el club está pendiente del grupo en el que quedará encuadrado. Ayer hubo reunión en la Federación Española para decidir el sistema de competición de todas las categorías que llevarán el nombre de la RFEF. En lo concerniente a la 2ª, se mantendrá el mismo número de grupos, 5, aunque serán más numerosos que este curso y contarán con 18 integrantes cada uno.

Además del Promesas, habrá 4 equipos más de Castilla y León Salamanca, Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana y Numancia. Lo que no está claro es si se van a dividir comunidades autónomas o no. La entidad burgalesa ya ha expresado sus preferencias. «Nos gustaría estar en el grupo vasco por cercanía, aunque aún no sabemos lo que va a ocurrir», comenta José Medina.

Será una competición «dura y complicada» y es que bajarán los cinco últimos de cada grupo. Los cuatro peores sextos por la cola disputarán un play out en sede neutral del que saldrán otros dos equipos que descenderán a la Tercera RFEF.

Los campeones de cada grupo ascenderán a Primera RFEF y los que acaben la competición entre el segundo y el quinto jugarán un play off en sede neutral entre rivales de distintos grupos. Solo subirán otros cinco equipos.