Solo el 3,7% de las embarazadas ha tenido covid

La covid-19, que se ha cebado en esta provincia de una manera importante tanto en morbilidad como en mortalidad, ha respetado a las mujeres embarazadas mucho más que en otras partes del país. El dato que ofrece la unidad de Obstetricia del Hospital Universitario de Burgos cifra en 144 las gestantes que han pasado la enfermedad entre el 1 de abril de 2020 y el 24 de agosto de 2021, es decir, la semana pasada. Esta cifra supone un 3,7% del total. Además, ha existido una baja incidencia de complicaciones graves, según explica el responsable de la unidad, Adrián Martín García, quien añade que la «inmensa mayoría» de las que han pasado la enfermedad lo han hecho de forma leve o moderada. Solo una tuvo que ser hospitalizada en planta con un cuadro severo y en la UCI ingresó otra mujer, aunque se da la circunstancia de que era una paciente derivada de Palencia.

No ha habido tampoco en todo este tiempo mortalidad fetal, neonatal ni materna, pero en lo que sí ha influido mucho esta nueva enfermedad ha sido en el aumento del número de cesáreas. Del total de las 49 mujeres que parieron siendo covid positivas, a un 41% se le tuvo que aplicar esta técnica. Esto ha ocurrido, indica Martín García porque se detectaba un riesgo de pérdida de bienestar fetal a través del registro cardiotocográfico que, según reconoce, no es una prueba demasiado sensible.

Y es que la que hubiera dado una información completa y certera -el ph intraparto, que consiste en la toma y el análisis de una pequeña gota de sangre del cuero cabelludo de la criatura- está contraindicada para mujeres con coronavirus. «Cuando nacían los niños se veía que no era real -solo dos fueron covid positivo- pero se nos obliga a tomar decisiones con una prueba que da muchos falsos positivos», añade el jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología, Modesto Rey, que afirma que el porcentaje habitual de partos que acaban en cesáreas en el HUBU está en la actualidad en el 15%, dentro de los estándares de calidad que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«El impacto de la covid en las gestantes ha sido prácticamente nulo pero hay que insistir mucho en que todas ellas se vacunen en cualquier momento del embarazo», insisten estos profesionales, que hacen referencia al último acuerdo de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del pasado día 3, según el cual no hay contraindicaciones de esta medida profiláctica en ningún trimestre del embarazo. La vacuna, añaden, evita complicaciones a las mujeres, sobre todo si tienen algún factor de riesgo como obesidad, más de 35 años, hipertensión arterial, diabetes o preclampsia (presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 de embarazo). También se acordó recomendar que si se está planificando un embarazo se realice antes la pauta completa.

Prioridad en la profilaxis. Los doctores Martín García y Rey recuerdan que las mujeres embarazadas tienen prioridad a la hora de vacunarse hasta el punto de que no tienen ni que esperar su turno haciendo cola como el resto de la población. Solo presentando su tarjeta sanitaria y la cartilla de la embarazada se les va a inocular esta medicación preventiva de forma inmediata. Las vacunas elegidas para las gestantes son las de ARNm, independientemente de la edad que tengan.

Recuerdan, por otro lado, que es muy importante que todas las personas del entorno de las mujeres también estén vacunadas y que se refuercen las medidas de protección limitando al máximo los contactos, usando mascarilla, lavándose las manos, ventilando los espacios, manteniendo la distancia interpersonal y evitando las aglomeraciones.