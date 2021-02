Andrés jugará en el BCF Promesas lo que resta de temporada

Andrés González jugará en el Burgos CF Promesas lo que resta de temporada. Tras varios días de trámites federativos, explican fuentes del club, "el máximo referente de la cantera del Burgos CF de los últimos años" formará parte del filial blanquinegro durante los próximos meses. El que fuera capitán del primer equipo de la ciudad llevaba unas cuantas semanas entrenando a las órdenes de Carlos Aguilera tras desvincularse del Guijuelo en diciembre.

Tal y como informó el propio Andrés a Diario de Burgos a finales de enero, el defensa burgalés quería seguir en activo, aunque no necesariamente en la categoría de bronce. "Mi objetivo no es seguir en Segunda B a toda costa. Busco algo que me cuadre en todos los sentidos. Estamos en una situación complicada y al final quedan cuatro meses de competición. Me han salido algunas cosas, pero de momento no me he decidido", explicaba entonces.

Andrés se une a un proyecto completamente diferente al que inició la campaña con Óscar Río 'Fosky' al frente. Ahora, con Carlos Aguilera en el banquillo, del Burgos CF Promesas han salido una decena de futbolistas (Pibe, Samba, Olguín, Didi, Albístegui, Koke, Munguía, Diosbert Rivero, Bessone, Mati Moravec y Mati Rosales) y han llegado ocho: Mota, Casado, Dava, Moyano, Óscar Ortega, Marc Nieto, Scarf y el propio excapitán del Burgos CF.