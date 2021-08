Fallece Agustín Alonso, jefe técnico de DO Ribera del Duero

La noticia del fallecimiento de Agustín Alonso González (1969), director técnico de la DO Ribera del Duero que formaba parte del equipo de este Consejo Regulador desde 1998, recorre el sector del vino como una corriente eléctrica. El luctuoso suceso se produjo al final de la tarde del domingo 29 de agosto pero no se daba a conocer hasta la mañana del lunes, cuando las bodegas y viticultores recibían la comunicación desde la DO. "Una noticia triste e inesperada que deja a la gran familia de la Ribera del Duero huérfana de un gran profesional, apasionado y entregado, vinculado desde hace veintitrés años al órgano regulador", califica en un comunicado el propio Consejo Regulador.

Alonso se encontraba practicando senderismo en la montaña palentina cuando sufrió un accidente cardiovascular. Cuando llegaron los servicios sanitarios de emergencias no pudieron hacer nada por su vida.

En el seno del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero están digiriendo la gran pérdida en el ámbito profesional y en el personal. "Agustín formaba parte de esta tierra, era una parte importante por todo lo que había dado a la Ribera del Duero, por sus esfuerzos y por toda gente con la que había colaborado de manera estrecha", reconoce el presidente de la DO, Enrique Pascual, con la mirada puesta también en la próxima vendimia. "En estas fechas su labor era más fundamental si cabe y tendremos que arrimar todos el hombro para llegar hasta donde llegaba él", asegura.

En el comunicado oficial de la DO apuntan que "Agustín era natural de Palencia, ligado a León, donde tuvo sus primeros contactos con el mundo del vino y lugar al que volvía siempre que su trabajo le permitía. Estudió Ingeniería Agrícola, para licenciarse después en Enología", para continuar con el relato de su carrera profesional con su llegada al "Departamento de Experimentación y Ensayó del Consejo Regulador, dirigiendo la Bodega y Viñedo Experimentales, realizando investigaciones sobre la maduración de la uva, que fueron después objeto de su doctorado. Con él al frente se puso en marcha el laboratorio, realizándose estudios e investigaciones que contribuyeron a difundir la cultura del vino en la Denominación de Origen". La dirección del departamdento técnico la alcanzó en 2008 y sus compañeros definen su labor como "apasionado de la pedagogía, era habitual verle colaborar con colectivos y asociaciones, impartir ponencias y catas, y apoyar cualquier iniciativa relacionada con la difusión de la viticultura y la enología. Se implicó activamente en la puesta en marcha de una aplicación pionera para el autocontrol y la certificación de los vinos de las bodegas, en marcha desde hace seis años".

Agustín Alonso residía en Tudela de Duero junto a su mujer, María Jesús. Se desconocen todavía los detalles sobre la capilla ardiente y el funeral, pero la familia plantea celebrarlo en la intimidad. Desde la DO Ribera del Duero "despiden a un compañero apreciado y entregado" y "trasmiten su cariño y condolencias a María Jesús, su esposa, y su familia y amigos". "En el recuerdo quedará siempre su compromiso con la Ribera del Duero, de la que decía que puede competir con cualquier zona del mundo por su potencial, su calidad y el espíritu de trabajo y sacrificio de su gente", concluye el comunicado de la DO Ribera del Duero sobre esta pérdida.