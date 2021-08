Hoy en día no serían pocos los que venderían su alma a cambio de conseguir la eterna juventud y belleza, mito recogido por el irlandés Oscar Wilde en su obra El retrato de Dorian Gray (1890), que se convierte en la propuesta lectora de Fernando Mayoral. Desde su infancia, el dos veces ganador del Campeonato Regional de Sumilleres de Castilla y León acude a la lectura en busca de entretenimiento. «Leer es probablemente la cosa más divertida que existe. No hay nada más divertido que te cuenten historias bien contadas», apunta el sumiller y hostelero. A pesar de que la mayor parte de su actividad lectora se encuadra dentro del ocio, su profesión requiere documentación, por lo que también lee muchos libros por trabajo; grosso modo, se autodefine como un gran lector voraz.

Mayoral descubrió la obra de Wilde a través de la recomendación de un amigo, quien le advirtió: «Es un libro peligroso porque te cambia»; y así fue. Actualmente esta publicación continúa siendo su favorita debido a múltiples razones, aunque como él mismo señala, quizás la más importante sea haberla leído en el momento adecuado.

«El libro me aportó una visión de la vida desde fuera, de que no hay que dejarse influir por lo que te dicen los demás; lo más importante para ti es confiar y quererte. Y la verdad es que con 20 años, que estás en esa edad en la que estás un poco en la incertidumbre de no saber quién eres, es un libro que me ayudó a confiar en mí y que cambió mi forma de ser», reconoce.

La pieza narra la historia de Dorian Gray, quien, inducido al hedonismo por su amigo Lord Henry, se enamora tanto de sí mismo al verse retratado por el pintor Basil que vende su alma a cambio de permanecer siempre joven y que sea el cuadro quien padezca el deterioro real de su figura y la crueldad de sus actos. «La belleza es el demonio», sintetiza el sumiller. Al mismo tiempo, la trama sirve para describir el contexto de la Inglaterra del siglo XIX, marcado por grandes desigualdades sociales: «Retrata perfectamente la hipocresía de la sociedad de la época, sobre todo de los ricos».

En cuanto a su narrativa, Mayoral apela a la riqueza del lenguaje y la estructura, a la vez que define la pieza como una novela breve y accesible. Asimismo, confiesa que ha leído este libro hasta en tres ocasiones: dos de ellas en castellano y una en el idioma original de la obra, inglés. «Es muy fácil de leer, es alta literatura pero a la vez es un libro profundo que apela a partes de tu alma que vas a sentir», añade.

A pesar de la autocensura que se impuso el propio autor para tratar ciertos temas románticos o sobre la relación que mantienen sus protagonistas, el libro causó grandes controversias en el momento de su publicación. Además, Wilde fue acusado de homosexual (por aquel entonces castigado con pena de cárcel), por lo que, tras pasar por los diferentes procedimientos judiciales, el dramaturgo permaneció dos años entre rejas; aunque este suceso no impidió su continua producción de escritos.

Con el transcurso de los años el libro es considerado como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental y actualmente, en pleno siglo XXI, ha visto la luz su versión original sin censura. Además, la historia ha dado lugar a numerosas adaptaciones de la publicación a la gran pantalla.