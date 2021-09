El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este martes que el incendio de Sierra Bermeja (Málaga) se ha dado por controlado.

Moreno ha explicado en Twitter que "la lluvia que cae desde hace horas ha sido la mejor aliada del intenso y admirable trabajo de los retenes".

Ha indicado que "se activa el nivel 0" y que "ahora queda una fase compleja hasta su extinción" por lo que ha dado "mucho ánimo" al operativo que trabaja en el incendio.

La Junta de Andalucía da por controlado el incendio de Sierra Bermeja - Foto: ALVARO CABRERA

Anoche 1.366 vecinos de cinco de los seis pueblos de Málaga desalojados este domingo pudieron volver a sus casas -todos menos los de Genalguacil- de forma "prudente, escalonada y progresiva".

El incendio ha arrasado unas 7.800 hectáreas y se ha cobrado la vida de un bombero forestal.

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente considera que los primeros datos de la investigación apuntan a que ha sido causado de forma intencionada, si bien es pronto para disponer de información sobre la autoría.

Moreno dará la "batalla" para se endurezcan las penas a los pirómanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que dará la "batalla" para que se modifique el Código Penal y se endurezcan las penas de los que provocan incendios forestales de manera intencionada.

Según ha indicado, desde el primer día, todos los indicios apuntaban que el fuego había sido provocado, con muy "mala baba" para hacer el "mayor daño posible".

El presidente ha confiado en que, a raíz de la investigación que ha abierto la Guardia Civil, se dé finalmente con los que han provocado este incendio. "Que no duerman tranquilos, que cuando menos se lo esperen, llegará la Guardia Civil y los detendrá", ha advertido el presidente.

No obstante, ha aprovechado también para mostrar su preocupación por el hecho de que las penas contra los que provocan incendios forestales en este país no sean tan duras, ya que cuando son detenidos y llevados ante el juez, acaban recibiendo penas de unos dos años de cárcel y si no tienen antecedentes, no ingresan en prisión, con lo que al final "no les pasa absolutamente nada".

Para Juanma Moreno, hay que endurecer el Código Penal en esta materia, porque los incendios intencionados son cada vez mayores y tienen un coste en términos de vidas humanas, materiales y sociales.

Ha indicado que ya le ha hecho este planteamiento al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le respondió que sí le parecía "razonable" abordar ese asunto.

En este sentido, Juanma Moreno ha indicado que pedirá al Grupo Popular en el Congreso que presente una iniciativa planteando que se modifique el Código Penal para endurecer las penas de los que provocan incendios de manera intencionada.