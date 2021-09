Netflix apuesta por el 'reality' más puro y oculto

Concursantes anónimos que no saben que el reality al que se han presentado ya se está grabando. Así es Insiders, la apuesta de Netflix por volver a los programas de telerrealidad más puros que se estrenará próximamente, según detalló recientemente la plataforma.

«Queremos recuperar la esencia de los realities. Para los que dicen que la frescura solo está en las primeras ediciones, hay una manera de conseguirlo», apuntó en una rueda de prensa en Vitoria el director de entretenimiento de Netflix España, Álvaro Díaz, que reveló algunos detalles del misterioso programa, el primer reality de la plataforma en España.

Tras abrir un casting masivo para gente anónima, 12 personas fueron elegidas y llevadas «a una fase final de casting», a un presunto «estado previo al programa, que tendría lugar en las instalaciones donde iba a tener lugar el show».

«Estos concursantes, durante una parte del día, eran conscientes de que se les grababa, y durante el resto del día se liberaban de los micrófonos y convivían totalmente ajenos a las grabaciones», detalló el directivo sobre este nuevo formato, en el que la actriz Najwa Nimri (La casa de papel, Vis a Vis) será la narradora.

«¿Nos comportamos igual cuando creemos que nos están grabando o cambiamos cuando nadie nos ve?», pregunta Nimri en el vídeo promocional del programa, presentado a la prensa.

La respuesta, según precisó Díaz, es que con y sin cámaras, la gente es totalmente distinta. «Es la manera de recuperar la esencia de los realities», añadió sobre el programa producido por iZen para Netflix, en el que destaca la «autenticidad, originalidad y naturalidad» del formato.

Según reveló la propia plataforma anteriormente, Insiders contará con un total de 60 cámaras, 23 de ellas de calidad cinematográfica, para filmar «este experimento televisivo donde cualquier cosa puede pasar», cuyo premio final asciende a 100.000 euros.

nuevos contenidos. El nuevo formato se unirá a otros programas de telerrealidad de éxito de Netflix que cuentan con un buen número de seguidores como The Circle, Love is blind o Too Hot To Handle, de gran éxito internacional.

Asimismo, Netflix ofreció también detalles sobre otros dos programas que se estrenarán «muy próximamente»: Amor con fianza y Soy Georgina. Tres shows que se emitirán en bloque el día de sus respectivos estrenos y que refuerzan «la apuesta contundente» que dicen querer hacer con el entretenimiento en Netflix. «Estamos trabajando en otros muchos formatos y queremos las mejores historias de España para compartirlas con el mundo, originales e innovadoras», añadieron desde la plataforma.

Presentado por la cantante Mónica Naranjo, Amor con fianza es un programa de parejas «con todos los ingredientes de un reality de estas características pero con ingredientes novedosos que lo hacen adictivo» y en el que seis parejas competirán por los 100.000 euros de premio poniendo a prueba su confianza.

Y Soy Georgina, el espacio sobre la influencer y empresaria, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, un perfil que enamoró a Neflix por su «punto emotivo y aspiracional». «Georgina dice ‘todos saben mi nombre, pero muy pocos saben quién soy’ y este programa pretende cambiar esto», sentenció el directivo de la plataforma.