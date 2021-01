El director de cine Steven Spielberg estuvo detrás del nacimiento de una de las series de videojuegos más conocida, Medal of Honor, con la que nacieron los videojuegos bélicos con un aire cinematográfico que revivían momentos conocidos por todo el mundo gracias a las películas americanas sobre la II Guerra Mundial. La serie se adentra ahora en la realidad virtual de PC con Medal of Honor: Above and Beyond, que permite vivir «desde dentro» (incluso reproduciendo gestos como lanzar granadas, nadar o escalar) batallas durante el último conflicto internacional en Europa, con misiones variadas para ayudar a la resistencia francesa que incluyen el sigilo o atacar desde al torreta de un vehículo. Además de la campaña, incluye cinco modos multijugador para 12 jugadores.