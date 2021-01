La llegada de Moonlighter a iOS es una buena ocasión para recordar uno de los mejores juegos españoles de los últimos años. Moonlighter es un RPG con elementos de roguelike en el que el protagonista no es, como es habitual, un héroe que busca la gloria, sino Will, el tendero presente en todos los juegos de rol que compra y vende equipamiento y provisiones. Will se adentra en las mazmorras para conseguir nuevos material para vender e intenta descubrir qué se oculta tras la última de ellas. Esto implica, además del combate en las incursiones, elementos de gestión para llevar la tienda, decidir qué objetos se quiere vender y ponerles precio. Está disponible en PC, PS4, Xbox One, Switch y, ahora, también en iOS.