Villarcayo reservará más de 100.000 euros para la hostelería

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Villarcayo tiene claro que el sector más castigado por las restricciones que ha impuesto la pandemia es la hostelería. Por ello, ya está decidido que en 2021, "más de 100.000 euros" se destinarán a este gremio, mientras que las pymes y las familias con mayores necesidades se repartirán el resto hasta los 240.000 euros reservados en el presupuesto de este año para ayudas covid. El alcalde, Adrián Serna, adelantó ayer esta cifra y que la segunda convocatoria de ayudas para la hostelería situará su cuantía máxima por negocio bastante por encima de los 1.650 euros de la que acaba de resolverse. La cantidad y conceptos se tratarán de basar en la experiencia adquirida y en contacto con la nueva Asociación Hosteleros Unidos de Villarcayo (Hosuvi).

De los 50 establecimientos con licencia de hostelería del municipio, 32 solicitaron la ayuda en plazo en enero y la junta de gobierno local celebrada ayer concedió las ayudas a 24 negocios que dan empleo a 80 personas, mientras que los 8 restantes deberán presentar nueva documentación. La semana que viene se les transferirán un total de 29.626 euros, una cantidad que podría acercarse a los 40.000 euros con las ayudas pendientes de confirmar, pero que está muy lejos de los 80.000 reservados a la hostelería en el presupuesto de 2020. Dos factores han influido en que no se reparta todo el dinero, uno que no todos los negocios lo han solicitado, como se esperaba, al no estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, y otro que muchos no alcanzan a cobrar la ayuda máxima, que variaba en función de si se tenía el local alquilado, hipoteca y el número de trabajadores.

La presidenta de Hosuvi, Ainhoa Fernández, aprovechó ayer para presentar el proyecto de los hosteleros locales, que ya son 44 unidos bajo las mismas siglas. Fernández admitió que "ahora es difícil afrontar proyectos a largo plazo", pero si avanzó que ya se ha planteado al equipo de gobierno "la suspensión del IBI y de las tasas de agua, basura y terrazas en 2021". La presidenta de Hosuvi señaló que "todas las acciones de la asociación van a ir dirigidas a fomentar el consumo en la hostelería y el comercio en unión con Acolvi", además de "llevar la imagen de Villarcayo y su hostelería a provincias limítrofes" o conseguir precios conjuntos y ventajosos de proveedores, a poder ser, locales.