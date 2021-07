Reclaman acabar en Merindades la ESO de Educación de Adultos

Albaro Aquino, Mario Dalla, María Isabel García e Inmaculada Encinar son cuatro de los muchos alumnos de Educación de Adultos de Villarcayo y Medina de Pomar, que se enfrentan cada año al mismo problema. Solo pueden cursar en la comarca primero y segundo de Educación Secundaria, pero si quieren completar sus estudios con tercero y cuarto y así obtener el título de la ESO, solo pueden hacerlo desplazándose a Miranda de Ebro, Briviesca o Burgos. Ellos y varios compañeros más han decidido buscar una solución y reivindicar la implantación en la comarca de un aula de tercero y cuarto, dado que estos estudios se comprimen en un solo curso lectivo, en el que se estudia tercero en el primer cuatrimestre y cuarto, en el segundo.

Isabel García decidió retomar sus estudios por inquietud personal, pero al resto como a la mayoría les mueve la necesidad de mejorar en el ámbito laboral. "Me han pedido la ESO para cualquier tipo de trabajo, desde barrer a lavar platos", afirma Mario. Inmaculada ya trabaja en una residencia de mayores como limpiadora, pero quisiera crecer en su trabajo y convertirse en auxiliar de geriatría, si logra antes el título de la ESO. "Es un orgullo decir que he sacado notables y sobresalientes", señala esta medinesa, quien al terminar primero y segundo se ha llevado la sorpresa de que no puede continuar sus estudios en Merindades.

Todos coinciden en que el sacrificio que han realizado no tiene ahora recompensa, porque ven muy difícil continuar con la ESO, si no se implantan tercero y cuarto en Medina de Pomar o Villarcayo. La mayoría de quienes inician estos estudios de adultos en la comarca abandonan su objetivo de lograr el título, porque abordar tercero y cuarto de forma on line a través de aulas virtuales reviste mucha dificultad para ellos, al no tener delante un profesor con el que despejar dudas de materias tan complejas como Química o Matemáticas. La opción de desplazarse a Miranda (72 kilómetros), Briviesca (63 kilómetros) o Burgos (78 kilómetros) -distancias desde Villarcayo- es muy complicada por falta de transporte público adecuado a los horarios o por la imposibilidad de compaginar estos viajes con sus vidas laborales y familiares, sin contar el elevado coste económico.

En el curso 2018/2019 concluyeron sus estudios de segundo 3 personas en Medina y 10 en Villarcayo. En el curso 2019/2020, de nuevo en Medina 3 personas estudiaron hasta segundo y 7, en Villarcayo. Primero y segundo también se completan en un solo curso lectivo, dedicándoles cuatro meses a cada curso. Así pues en solo dos años 23 personas se encontraron sin la posibilidad de continuar su formación en la comarca. El pasado curso, con la pandemia fue muy diferente y atípico y tan solo concluyeron segundo un alumno en Medina y 3 en Villarcayo.

Los afectados ya en febrero se dirigieron al Ayuntamiento de Villarcayo que lleva meses dando pasos pidiendo una solución. El próximo 6 de agosto, el pleno ordinario aprobará una moción conjunta de los cuatro grupos políticos (IM, Cs, PP y PSOE), en la que instarán a Educación a implantar tercero y cuarto de la ESO para adultos en Villarcayo, tal y como reclamó el grupo socialista en un escrito registrado a principios de mes. Asimismo, el propio Centro de Educación de Adultos Real Aquende de Miranda de Ebro, del que dependen las aulas de Medina y Villarcayo, también ha solicitado a Educación más personal para poder implantar estos estudios en la comarca. Sus responsables creen que con un mínimo de dos profesores a jornada completa se podría atender esta demanda. El curso comienza el 27 de septiembre y los afectados urgen una solución para esa fecha.