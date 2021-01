La FEC no ve «signos de recuperación» en el pequeño comercio

Los bonos al consumo que puso en marcha el Ayuntamiento -que pudieron canjearse hasta el pasado 24 de diciembre- constituyeron el único respiro para el pequeño comercio de ropa y calzado en el tercer trimestre del año, marcado por las férreas restricciones establecidas por la Junta con la segunda ola de contagios. Pero lo más grave es que este ramo del comercio no ve la luz al final del túnel. El Observatorio de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) del último trimestre del año 2020 alerta de que el sector de la moda y los complementos atraviesa una «situación complicada y no ofrece signos de recuperación». Aunque en las rebajas se ha notado una reactivación del consumo, la afluencia de clientes no llega a la de pasadas campañas de enero, de manera que ni por asomo se compensan las pésimas cifras del otoño.

Además, el anuncio del Gobierno regional de alargar la perimetración de la región -confinamiento de Castilla y León, en la práctica- no invita al optimismo. Consuelo Fontecha, presidenta de la FEC, augura otro «batacazo» en el primer trimestre y parte del segundo de este año 2020, ya que «sin vida social, con la restauración a medio gas, la gente no sale y no compra». Además, menciona la incertidumbre sobre las comuniones de mayo, las bodas de primavera o qué va a suceder con San Valentín. «Al final, si la gente ve que no va a lucir un vestido, una cazadora, pues no la compra, lo deja para la temporada que viene», lamenta.

El estudio de la FEC advierte de que en estos momentos existe «una relajación de la población respecto al cuidado de la imagen». Las restricciones y la ausencia de reuniones sociales «solo ha propiciado la venta de artículos casual y con colecciones enteras por vender».

En este contexto, las plataformas online están siendo las grandes triunfadoras de la pandemia, así como los grandes grupos de distribución, pero la FEC alerta de que «comprar barato saldrá caro para el comercio local». Según las valoraciones aportadas por muchos empresarios, ha llegado un momento en que una mayoría están recurriendo a «reservas personales», financiando los costes de la empresa con su patrimonio. El temor a la ruina supondrá el cierre de «muchos establecimientos».

El subsector del equipamiento del hogar cerró el año con menos pérdidas que otras actividades económicas, debido en parte a la fiebre por las reformas y la renovación de los hogares, lo que ha llevado a muchos burgaleses a cambiar sus muebles y electrodomésticos. El auge de este ramo del comercio se produjo en verano y ahora ya está decayendo. Sin embargo, los negocios han empezado a notar ya la competencia de las grandes plataformas online en artículos de baño (mamparas y grifería), papel pintado, pinturas o electrodoméstico pequeño. Sus previsiones para 2021 son de «cierto optimismo, a la espera de que la demanda de reformas y acondicionamiento del hogar no hayan sido una burbuja».

A las floristerías no les fue nada bien el pasado año con la anulación de eventos y celebraciones, pero el pronóstico para este ejercicio es de recuperación, pues los empresarios confían en que las bodas, bautizos y comuniones aplazadas tengan fecha en 2021.

La excepción. El comercio de alimentación es el único que se salva de la quema, pues ha mantenido y mantiene un buen comportamiento en ventas y afluencia de clientes. De hecho, en líneas generales su facturación se ha elevado respecto a otros años debido al cierre de la hostelería y a las medidas de restricción de la movilidad.

Este incremento del gasto de los burgaleses en estas tiendas, la mayoría especializadas, ha permitido «afianzar y reforzar el papel del comercio local y de sus profesionales». No obstante, este diagnóstico no puede generalizarse a toda la ciudad, pues la cuestión demográfica es determinante en la evolución de las ventas. Así, los negocios de barrios envejecidos han perdido clientela, pues las personas mayores han delegado las compras en sus hijos, quienes acuden a su zona de referencia o a otros formatos comerciales. En este trance se halla el Mercado Norte, que ha echado de menos a su clientela de siempre. En el lado contrario, establecimientos de barrios como San Pedro de la Fuente, con población renovada, han consolidado su presencia con la afluencia de gente joven.